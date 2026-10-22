 సంజూ శాంసన్‌ విధ్వంసం.. ఫాస్టెస్ట్‌ హాఫ్‌ సెంచరీ! | IND vs NZ: Sanju Samson 23-ball fifty in Christchurch | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IND vs NZ: సంజూ శాంసన్‌ విధ్వంసం.. ఫాస్టెస్ట్‌ హాఫ్‌ సెంచరీ!

Oct 22 2026 4:17 PM | Updated on Oct 22 2026 4:27 PM

IND vs NZ: Sanju Samson 23-ball fifty in Christchurch

PC: BCCI/X

టీమిండియా స్టార్ వికెట్ కీపర్ సంజూ శాంసన్ తన అద్భుత ఫామ్‌ను కొనసాగిస్తున్నాడు. క్రైస్ట్‌చర్చ్ వేదికగా న్యూజిలాండ్‌తో జరుగుతున్న తొలి టీ20లో సంజూ విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 226 పరుగుల భారీ లక్ష్య చేధనలో శాంసన్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. 

ఈ కేరళ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ హ్యాగ్లీ ఓవల్ మైదానంలో బౌండరీల వర్షం కురిపించాడు.  ఈ క్రమంలో శాంసన్ కేవలం 23 బంతుల్లోనే తన హాఫ్ సెంచరీ మార్క్‌ను అందుకున్నాడు. తద్వారా న్యూజిలాండ్ గడ్డపై భారత తరపున ఫాస్టెస్ట్ టీ20 హాఫ్ సెంచరీ చేసిన ప్లేయర్‌గా సంజూ రికార్డులకెక్కాడు.

అంతకుముందు ఈ రికార్డు రోహిత్ శర్మ(28) పేరిట ఉండేది. తాజా నాక్‌తో రోహిత్ ఆల్‌టైమ్ రికార్డును శాంసన్ బ్రేక్ చేశాడు. ఓవరాల్‌గా ఈ మ్యాచ్‌లో 33 బంతులు ఎదుర్కొన్న శాంసన్‌ 8 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లతో 67 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు.

అదేవిధంగా మరో రికార్డును శాంసన్‌ తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు. ఒక క్యాలెండర్‌ ఈయర్‌లో టీ20ల్లో అత్యధిక సార్లు ఏభైకి పైగా పరుగులు సాధించిన నాలుగో భారత ప్లేయర్‌గా సంజూ నిలిచాడు. ఈ సీఎస్‌కే వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ ఈ ఏడాది అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో 8 సార్లు ఫిప్టీ ప్లస్ స్కోర్లు నమోదు చేశాడు.
చదవండి: IND vs NZ: అభిషేక్ శర్మ ప్రపంచ రికార్డు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆకట్టుకుంటున్న శ్రీలీల (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ లో ఘనంగా దుర్గామాత నిమజ్జనం (ఫొటోలు)
photo 3

'గుప్పెడంత మనసు' సీరియల్ ఫేమ్ నటి జ్యోతి పూర్వజ్ (ఫొటోలు)
photo 4

వియత్నాంలో ఫుల్‌గా చిల్ అవుతున్న మీనాక్షి చౌదరి..(ఫొటోలు)
photo 5

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై తగ్గని రద్దీ - ఎటు చూసినా భవానీలే (ఫొటోలు)

Video

View all
CPI Leader Ramakrishna Mass Elevation to YS Jagan 1
Video_icon

2029 లో జగన్ సీఎం అయితే..! ఎన్నికలు అని పేరు వింటేనే పారిపోతారు...
TDP leader fires 5 rounds 2
Video_icon

MPP సీట్ ఘర్షణ లో... 5 రౌండ్లు కాల్పులు జరిపిన టీడీపీ నేత
High Tension In Pulivendula YS Avinash Reddy House 3
Video_icon

పులివెందులలో హైటెన్షన్..అవినాష్ రెడ్డి ఇంటి వద్ద భారీగా పోలీసులు
SEC Key Decision Expected Today on 19 Municipalities 4
Video_icon

SEC సంచలనం నిర్ణయం...19 మున్సిపాలిటీల ఎన్నికలు ఎప్పుడంటే?
Patamsetti Suryachandra Joins in YSRCP Party 5
Video_icon

దమ్మున్న కండువా వేసుకున్నా., దమ్మున్న పార్టీ లో చేరుతున్నా.
Advertisement
 