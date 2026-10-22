'గుప్పెడంత మనసు' సీరియల్ ఫేమ్ నటి జ్యోతి పూర్వజ్ (ఫొటోలు)

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'గుప్పెడంత మనసు' సీరియల్ ఫేమ్, నటి జ్యోతి పూర్వజ్ (Jyoti Poorvaj) ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'కిల్లర్' (KilleR) మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ అక్టోబర్ 21న హైదరాబాద్లోని AAA సినిమాస్లో ఘనంగా జరిగింది.
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పూర్వాజ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సైన్స్ ఫిక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా ఇది.
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ఈ సినిమా అక్టోబర్ 30న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.
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ఈ మూవీలోని ట్విస్ట్ను కరెక్ట్గా గెస్ చేసిన వారికి రూ. 1 కోటి బహుమతి ఇస్తామని జ్యోతి పూర్వజ్ ఈ ఈవెంట్లో ప్రకటించారు.
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జ్యోతి పూర్వజ్, పూర్వాజ్, మనీష్ గిలాడ, చంద్రకాంత్ కొల్లు, విశాల్ రాజ్ తదితరులు నటించారు.
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