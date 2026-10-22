సాక్షి కార్టూన్: 20-10-2026
మలయాళంలోనే కాదు తెలుగులోనూ అప్పుడప్పుడు థ్రిల్లర్ సినిమాలు, సిరీస్లు రిలీజ్ అవుతుంటాయి.
సెయింట్ జార్జ్ పార్క్ వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో దక్షిణాఫ్రికా కెప్టెన్ టెంబా బవుమా వీరోచిత సెంచరీ
థ్రిల్లర్ సినిమాలు తీయాలంటే మలయాళీ దర్శకుల తర్వాతే ఎవరైనా!
సాక్షి కార్టూన్: 22-10-2026
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Oct 22 2026 4:28 PM | Updated on Oct 22 2026 4:37 PM
జైలర్ 2@ 500 కోట్లు