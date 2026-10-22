 టీమిండియా బౌలింగ్‌.. తుది జట్టులో స్టార్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ | IND VS NZ 1st T20I: Toss and Playing XI | Sakshi
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టీమిండియా బౌలింగ్‌.. తుది జట్టులో స్టార్‌ ఆల్‌రౌండర్‌

Oct 22 2026 12:05 PM | Updated on Oct 22 2026 12:11 PM

IND VS NZ 1st T20I: Toss and Playing XI

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న్యూజిలాండ్‌ పర్యటనలో టీమిండియా ఇవాళ తమ తొలి మ్యాచ్‌ ఆడుతుంది. ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌లో భాగంగా క్రైస్ట్‌ చర్చ్‌ వేదికగా ఇవాళ తొలి టీ20 జరుగనుంది. భారతకాలమానం ప్రకారం​ ఈ మ్యాచ్‌ మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు మొదలవుతుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా కెప్టెన్‌ శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్నాడు. భారత్‌ తరఫున స్టార్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి, పేసర్ మయాంక్‌ యాదవ్‌ తుది జట్టులోకి వచ్చారు. 

తుది జట్లు..
న్యూజిలాండ్: ఫిన్ అలెన్, టిమ్ సీఫెర్ట్(వికెట్ కీపర్), డారిల్ మిచెల్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, బెవాన్ జాకబ్స్, మైఖేల్ బ్రేస్‌వెల్, మిచెల్ సాంట్నర్(కెప్టెన్), నాథన్ స్మిత్, ఆడమ్ మిల్నే, మాట్ హెన్రీ, లాకీ ఫెర్గూసన్

భారత్: సంజు సామ్సన్(వికెట్ కీపర్), అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్, శ్రేయస్ అయ్యర్(కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, నమన్ ధీర్, అక్షర్ పటేల్, భువనేశ్వర్ కుమార్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, మయాంక్ యాదవ్ 

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