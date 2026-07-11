 IND VS ENG 5th T20I: టాస్‌ ఆలస్యం.. కారణమిదే..! | IND VS ENG 5th T20I: updates and Highlights | Sakshi
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IND VS ENG 5th T20I: టాస్‌ ఆలస్యం.. కారణమిదే..!

Jul 11 2026 6:41 PM | Updated on Jul 11 2026 6:57 PM

IND VS ENG 5th T20I: updates and Highlights

7:15 గంటలకు టాస్‌
భారత జట్టు ట్రాఫిక్‌లో ఇరుక్కుపోవడంతో టాస్‌ 45 నిమిషాలు ఆలస్యమైంది. భారతకాలమానం ప్రకారం 7:15 గంటలకు టాస్‌ పడుతుంది. 

టాస్‌ ఆలస్యం.. కారణమిదే..!
భారత్‌, ఇంగ్లండ్‌ మధ్య సౌతాంప్టన్‌ వేదికగా ఇవాళ (జులై 11) ఐదో టీ20 జరగాల్సి ఉంది. ఈ మ్యాచ్‌ టాస్‌ ఆలస్యమైంది. భారత జట్టు ట్రాఫిక్‌లో ఇరుక్కోవడం చేత ఆలస్యమైనట్లు తెలుస్తోంది. అయితే కొద్ది క్షణాల క్రితం టీమిండియా స్టేడియంకు చేరుకున్నట్లు అప్‌డేట్‌. మరికొద్ది నిమిషాల్లో టాస్‌ పడే అవకాశం ఉంది.

కాగా, ఐదు మ్యాచ్‌ల ఈ టీ20 సిరీస్‌ను భారత్‌ ఇప్పటికే 0-3 తేడాతో కోల్పోయింది. తొలి టీ20 వర్షం​ కారణంగా రద్దు కాగా.. తర్వాత మూడు మ్యాచ్‌ల్లో ఇంగ్లండ్‌ గెలుపొందింది. ఇవాళ నామమాత్రపు చివరి మ్యాచ్‌ జరుగనుంది. 

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