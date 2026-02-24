 మళ్లీ భార‌త్‌-పాకిస్తాన్ మ్యాచ్‌.. ఎప్పుడంటే? | ICC Women's T20 World Cup 2026 full schedule out | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Women's T20 WC 2026: మళ్లీ భార‌త్‌-పాకిస్తాన్ మ్యాచ్‌.. ఎప్పుడంటే?

Feb 24 2026 3:28 PM | Updated on Feb 24 2026 3:31 PM

ICC Women's T20 World Cup 2026 full schedule out

మ‌హిళ‌ల టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌-2026 షెడ్యూల్‌ను ఐసీసీ మంగ‌ళ‌వారం ప్ర‌క‌టించింది. ఇంగ్లండ్ ఆతిథ్య‌మిస్తున్న ఈ మెగా టోర్నీ జూన్ 12 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. తొలి మ్యాచ్‌లో బర్మింగ్‌హామ్ వేదిక‌గా ఇంగ్లండ్‌-శ్రీలంక జ‌ట్టు త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాయి. ఈ పొట్టి ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌లో మొత్తం మొత్తం 12 జట్లు పాల్గొంటున్నాయి.

ఆస్ట్రేలియా, భారత్, పాకిస్థాన్, దక్షిణాఫ్రికా, ఇంగ్లండ్, న్యూజిలాండ్, వెస్టిండీస్, శ్రీలంక జ‌ట్లు నేరుగా అర్హ‌త సాధించ‌గా.. క్వాలిఫైయర్ మ్యాచ్‌ల ద్వారా బంగ్లాదేశ్, ఐర్లాండ్, స్కాట్లాండ్, నెదర్లాండ్స్ త‌మ స్ధానాల‌ను ఖాయం చేసుకున్నాయి.

భార‌త్‌-పాక్ మ్యాచ్ ఎప్పుడంటే?
ఈ మెగా టోర్నీ గ్రూపు-ఎలో ఉన్న భార‌త్‌-పాకిస్తాన్ జ‌ట్లు జూన్ 14న ఎడ్జ్‌బాస్ట‌న్ వేదిక‌గా అమీతుమీ తెల్చుకోనున్నాయి.  భార‌త్‌కు ఇదే తొలి మ్యాచ్ కావ‌డం గ‌మ‌నార్హం. గ్రూపు-ఎలో భార‌త్‌, పాక్‌తో పాటు ఆస్ట్రేలియా, దక్షిణాఫ్రికా, బంగ్లాదేశ్‌, నెద‌ర్లాండ్స్ ఉన్నాయి. ఈ టోర్నీ ఫైనల్ మ్యాచ్ జూలై 5న లండన్‌లోని చారిత్రాత్మక లార్డ్స్ మైదానంలో జరగనుంది
భారత్ మ్యాచ్‌ల షెడ్యూల్ 
జూన్ 14 - పాకిస్తాన్‌తో.. ఎడ్జ్‌బాస్ట‌న్
జూన్ 17- నెద‌ర్లాండ్స్‌తో.. లీడ్స్‌
జూన్ 21-సౌతాఫ్రికాతో.. మాంచెస్ట‌ర్‌
జూన్ 25- బంగ్లాదేశ్‌తో.. మాంచెస్ట‌ర్‌
జూన్ 28- ఆస్ట్రేలియాతో.. లార్డ్స్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అమెరికాలో విరుచుకుపడుతున్న మంచు తుపాను (ఫొటోలు)
photo 2

ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్ అంజలి (ఫొటోలు)
photo 3

గుర్తుపట్టలేని విధంగా సీనియర్ నటి.. మేకప్‌ తీయడానికే 2 గంటలు (ఫోటోలు)
photo 4

తెలంగాణలో వడగళ్ల వాన బీభత్సం (ఫొటోలు)
photo 5

సోమాజిగూడలో హీరోయిన్‌ నిధి అగర్వాల్‌ సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Fahadh Faasil Joins Victory Venkatesh & Anil Ravipudi's Project 1
Video_icon

రావిపూడి & వెంకీ మూవీలోకి ఫహద్ ఎంట్రీ...
Botsa Satyanarayana Counter To Nara Lokesh Comments on Heritage Ghee 2
Video_icon

హెరిటేజ్ నెయ్యి కల్తీనా? నిజం ఒప్పుకున్న లోకేష్
Best Agarbatti in Hyderabad 3
Video_icon

పాతబస్తీ "సీక్రెట్" అగర్బత్తీలు - ఒక్కటి వెలిగిస్తే ఇల్లంతా సుగంధమే!
Vidadala Rajini Slams AP Govt over Adulterated Milk Issue in Rajahmundry 4
Video_icon

ఆరోగ్య శాఖ నిద్రపోతుంది..! కల్తీ పాల ఘటనపై రజిని
Tragedy in Amberpet Three Family Members End Lives in Shocking Incident 5
Video_icon

అంబర్ పేటలో దారుణం
Advertisement
 