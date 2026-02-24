 టీ20 ప్రపంచకప్‌లో నేడు మరో ఆసక్తికర సమరం | Pakistan and England will face off in a high stakes Super 8 showdown at the 2026 T20 World Cup | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

టీ20 ప్రపంచకప్‌లో నేడు మరో ఆసక్తికర సమరం

Feb 24 2026 10:53 AM | Updated on Feb 24 2026 11:00 AM

Pakistan and England will face off in a high stakes Super 8 showdown at the 2026 T20 World Cup

టీ20 ప్రపంచకప్‌ 2026లో ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 24) మరో ఆసక్తికర సూపర్‌-8 సమరం జరుగనుంది.  పల్లెకెలె వేదికగా పాకిస్తాన్‌, ఇంగ్లండ్‌ అమీతుమీ తేల్చుకుంటాయి. ఈ మ్యాచ్‌ భారతకాలమానం ప్రకారం రాత్రి 7 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది.

ఈ మ్యాచ్‌ పాకిస్తాన్‌కు డూ ఆర్‌ డైగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిస్తేనే పాక్‌ సెమీస్‌ రేసులో ఉంటుంది. లేకపోతే సెమీస్‌ అవకాశాలు చాలా సంక్లిష్టంగా మారతాయి. మరోపక్క ఇంగ్లండ్‌కు కూడా ఈ మ్యాచ్‌ కీలకమే. ఏ తలనొప్పి లేకుండా సెమీస్‌కు చేరాలనుకుంటే ఇంగ్లండ్‌ కూడా ఈ మ్యాచ్‌ తప్పనిసరిగా గెలవాలి.  

శ్రీలంకపై తొలి సూపర్‌-8 మ్యాచ్‌లో గెలిచిన ఇంగ్లండ్‌ గ్రూప్‌-2 టాపర్‌గా ఉంది. ఆ మ్యాచ్‌లో భారీ తేడాతో గెలవడంతో ఆ జట్టు నెట్‌ రన్‌రేట్‌ (2.550) కూడా మెరుగ్గానే ఉంది. ఈ గ్రూప్‌  నుంచి తొలి సెమీస్‌ బెర్త్‌ దక్కించుకునే అవకాశాలు ప్రస్తుతానికి ఇంగ్లండ్‌కే అధికంగా ఉన్నాయి.

పాకిస్తాన్‌, న్యూజిలాండ్‌ మధ్య జరగాల్సిన తొలి సూపర్‌-8 మ్యాచ్‌ వర్షం​ కారణంగా పూర్తిగా తుడిచి పెట్టుకుపోవడంతో ఇరు జట్లు చెరో పాయింట్‌ పొందాయి. ప్రస్తుతం ఈ రెండు జట్లు పాయింట్ల పట్టికలో రెండు, మూడు స్థానాల్లో ఉన్నాయి. ఇంగ్లండ్‌ చేతిలో ఓడిన శ్రీలంక -2.550 రన్‌రేట్‌తో పాయింట్ల పట్టికలో చిట్టచివరి స్థానంలో ఉంది.

హెడ్‌ టు హెడ్‌ రికార్డులు
పాకిస్తాన్‌-ఇంగ్లండ్‌ ఇప్పటివరకు 30 టీ20ల్లో ఎదురెదురుపడ్డాయి. ఇందులో ఇంగ్లండ్‌ 21, పాక్‌ కేవలం 9 మ్యాచ్‌ల్లో నెగ్గాయి. టీ20 ప్రపంచకప్‌లో ఇరు జట్ల మధ్య చివరిగా జరిగిన మూడు మ్యాచ్‌ల్లో కూడా ఇంగ్లండే పైచేయి సాధించింది. ఇందులో 2022 ఎడిషన్‌ ఫైనల్‌ కూడా ఉంది.

పిచ్‌ కూడా వారికి అనుకూలమే..!
ఈ మ్యాచ్‌ జరుగనున్న పల్లెకెలె పిచ్‌ కూడా ఇంగ్లండ్‌కు అనుకూలంగానే ఉంది. ఈ వేదికపై ఆ జట్టు తొలి సూపర్‌-8 మ్యాచ్‌లో ఆతిథ్య జట్టునే చిత్తు చేసింది. దీనికి ముందు ఇదే వేదికపై లంకతో ద్వైపాక్షిక సిరీస్‌లో  టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడిన అనుభవం కూడా ఉంది.  ఇది ఇంగ్లీష్‌ ఆటగాళ్లకు బాగా కలిసొస్తుంది. 

మరోపక్క పాక్‌ ఈ వేదికపై ఇటీవలికాలంలో ఒక్క మ్యాచ్‌ కూడా ఆడలేదు. ఈ పిచ్‌ పరిస్థితులపై కూడా ఆ జట్టుకు అవగాహణ లేదు. ఎటు చూసినా నేటి మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లండే హాట్‌ ఫేవరెట్‌గా కనిపిస్తుంది.. పాక్‌తో పోలిస్తే ఇంగ్లండ్‌ ప్రస్తుత టోర్నీలో మెరుగైన ఫామ్‌లో ఉంది. 

గ్రూప్‌ దశలో స్కాట్లాండ్‌, ఇటలీ, నేపాల్‌పై విజయాలు సాధించి సూపర్‌-8లోకి అడుగుపెట్టింది. పాక్‌ విషయానికొస్తే.. ఈ జట్టు కూడా గ్రూప్‌ దశలో 3 విజయాలు సాధించి, సూపర్‌-8లోకి ప్రవేశించినా.. తమకంటే చిన్న జట్లపై గెలిచేందుకు పాక్‌ ప్లేయర్లు ఆపసోపాలు పడ్డారు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఏ జట్టు పైచేయి సాధిస్తుందో తేలాలంటే మరికొద్ది గంటలు వేచి చూడాల్సిందే.

తుది జట్లు (అంచనా)..

ఇంగ్లండ్‌: ఫిల్ సాల్ట్, జోస్ బట్లర్ (వారం), జాకబ్ బెథెల్, టామ్ బాంటన్, హ్యారీ బ్రూక్ (సి), సామ్ కర్రాన్, విల్ జాక్స్, జామీ ఓవర్టన్, లియామ్ డాసన్, జోఫ్రా ఆర్చర్, ఆదిల్ రషీద్

పాకిస్తాన్‌: సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్, సయీమ్ అయూబ్, సల్మాన్ అఘా (c), బాబర్ ఆజం, ఫఖర్ జమాన్, ఉస్మాన్ ఖాన్ (wk), షాదాబ్ ఖాన్, మొహమ్మద్ నవాజ్, ఫహీమ్ అష్రఫ్, సల్మాన్ మీర్జా, ఉస్మాన్ తారిఖ్
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అమెరికాలో విరుచుకుపడుతున్న మంచు తుపాను (ఫొటోలు)
photo 2

ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్ అంజలి (ఫొటోలు)
photo 3

గుర్తుపట్టలేని విధంగా సీనియర్ నటి.. మేకప్‌ తీయడానికే 2 గంటలు (ఫోటోలు)
photo 4

తెలంగాణలో వడగళ్ల వాన బీభత్సం (ఫొటోలు)
photo 5

సోమాజిగూడలో హీరోయిన్‌ నిధి అగర్వాల్‌ సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
High Tension In Mexico 1
Video_icon

మెక్సికోలో మాఫియా గ్యాంగ్ బీభత్సం..
Ram Charan Upcoming Movie Update 2
Video_icon

Ram Charan: మళ్లీ బుచ్చిబాబుతోనే..!
Iran America Clashes 3
Video_icon

యుద్ధం తధ్యం.. ఇరాన్‌లోని ఇండియన్స్ కు పిలుపు
Ambati Rambabu SENSATIONAL Comments On TDP Rowdies Attack 4
Video_icon

నన్ను, నా కుటుంబాన్ని కాల్చేయమని.. బాబు, లోకేష్ పై అంబటి సంచలన కామెంట్స్
Vijay’s Emotional Words on Wedding with Rashmika Mandanna 5
Video_icon

ది వెడ్డింగ్ ఆఫ్ విరోష్.. పెళ్లిపై విజయ్ ఎమోషనల్
Advertisement
 