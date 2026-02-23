 WI vs ZIM: జింబాబ్వేపై వెస్టిండీస్ ఘన విజయం | T20 World Cup 2026: West Indies big win over Zimbabwe | Sakshi
WI vs ZIM: జింబాబ్వేపై వెస్టిండీస్ ఘన విజయం

Feb 23 2026 11:13 PM | Updated on Feb 23 2026 11:19 PM

T20 World Cup 2026: West Indies big win over Zimbabwe

టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో సూపర్‌-8 దశలో జింబాబ్వేపై వెస్టిండీస్ జట్టు 107 పరుగుల తేడాతో అద్భుత విజయాన్ని సాధించింది.  మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన కరేబియన్ జట్టు 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లకు 254 పరుగులు చేసింది.  షిమ్రోన్ హెట్‌మయెర్: 85 పరుగులు (34 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 7 సిక్స్‌లు),  రోవ్‌మన్ పావెల్: 59 పరుగులు (35 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు)  , చివర్లో షెర్ఫానె రూథర్‌ఫోర్డ్ (31), రొమారియో షెఫర్డ్ (21), జాసన్ హోల్డర్ (13) వేగంగా ఆడి స్కోరును భారీగా పెంచారు.  ఓపెనర్లు బ్రాండన్ కింగ్ (9), షై హోప్ (14) విఫలమయ్యారు.  

భారీ లక్ష్యఛేదనలో జింబాబ్వే 17.4 ఓవర్లలో 147 పరుగులకే ఆలౌటైంది. బ్రాడ్ ఇవాన్స్ (43; 21 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 5 సిక్స్‌లు) మాత్రమే చేశాడు.  డియోన్ మైయర్స్ (28), సికిందర్ రజా (27) కొంతమేర సహకరించారు.  ఒక దశలో 103 పరుగులకే 9 వికెట్లు కోల్పోయిన జింబాబ్వేను ఇవాన్స్ మెరుపులు కొంత ముందుకు నెట్టాయి.  

విండీస్ బౌలర్లలో గుడాకేష్ మోటి: 4 వికెట్లు,  అకిల్ హోస్సేన్: 3 వికెట్లు, మాథ్యూ ఫోర్డ్: 2 వికెట్లు, జాసన్ హోల్డర్: 1 వికెట్  తీశారు. ఈ విజయంతో వెస్టిండీస్ సూపర్‌-8లో తమ స్థాయిని మరింత బలపరుచుకుంది.  

జింబాబ్వే బౌలర్లలో ఎన్‌గరవా, ముజరబాని చెరో 2 వికెట్లు, బ్రాడ్ ఇవాన్స్, క్రెమెర్ చెరో వికెట్ తీశారు. 
 

