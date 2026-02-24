 T20 WC 2026: చరిత్ర సృష్టించిన జింబాబ్వే ఆటగాళ్లు | The 44 run partnership between Brad Evans and Ngarava is the highest 10th wicket stand in the T20 World Cup | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

T20 WC 2026: చరిత్ర సృష్టించిన జింబాబ్వే ఆటగాళ్లు

Feb 24 2026 9:15 AM | Updated on Feb 24 2026 9:44 AM

The 44 run partnership between Brad Evans and Ngarava is the highest 10th wicket stand in the T20 World Cup

టీ20 ప్రపంచకప్‌ 2026లో భాగంగా నిన్న (ఫిబ్రవరి 24) జరిగిన సూపర్‌-8 మ్యాచ్‌లో జింబాబ్వేపై వెస్టిండీస్‌ 107 పరుగుల భారీ తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో జింబాబ్వే ఓడినా, ఆ జట్టు ఆటగాళ్లు ఓ ప్రపంచకప్‌ రికార్డును సాధించారు. ఓటమి ఖరారైన వేల బ్రాడ్‌ ఈవాన్స్‌-రిచర్డ్‌ నగరవ పదో వికెట్‌కు 44 పరుగులు జోడించి, ప్రపంచకప్‌ చరిత్రలో పదో వికెట్‌కు అత్యధిక భాగస్వామ్యం నెలకొల్పిన జోడీగా నిలిచారు.

సిక్సర్లతో విరుచుకుపడ్డారు
జింబాబ్వే ఓటమి ఖరారయ్యాక​ ఈవాన్స్‌, నగరవ సిక్సర్లతో విరుచుకుపడ్డారు. ఈవాన్స్‌ 5, నగరవ ఓ సిక్సర్‌తో విధ్వంసం సృష్టించారు. షమార్‌ జోసఫ్‌ వేసిన 17వ ఓవర్‌లో ఈవాన్స్‌ మూడు సిక్సర్లు బాదాడు. అంతకుముందు జేసన్‌ హోల్డర్‌ వేసిన 16వ ఓవర్‌లోనూ రెండు సిక్సర్లు కొట్టాడు. దీనికి ముందు ఓవర్‌ చివరి బంతికి నగరవ ఓ సిక్సర్‌ బాదాడు.

ప్రపంచకప్‌ రికార్డు
ఈ మ్యాచ్‌లో మరో ప్రపంచకప్‌ రికార్డు కూడా నమోదైంది. ఇరు జట్లు కలిపి ఏకంగా 31 సిక్సర్లు బాదాయి. టీ20 ప్రపంచకప్‌ చరిత్రలో ఓ మ్యాచ్‌లో నమోదైన అత్యధిక సిక్సర్లు ఇవే. గతంలో ఈ రికార్డు 2014 ఎడిషన్‌ నెదర్లాండ్స్‌-ఐర్లాండ్‌ మ్యాచ్‌ పేరిట ఉండేది. ఆ మ్యాచ్‌లో 30 సిక్సర్లు నమోదయ్యాయి.

ముగిసిన జైత్రయాత్ర
ఈ మ్యాచ్‌లో జింబాబ్వే ఓపెనర్‌ బ్రియాన్‌ బెన్నెట్‌ కూడా ఓ ప్రపంచకప్‌ రికార్డును సొంతం చేసుకున్నాడు. టీ20 ప్రపంచకప్‌ చరిత్రలో ఔట్‌ కాకుండా అత్యధిక పరుగులు (180) చేసిన ఆటగాడిగా రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో 5 పరుగుల వద్ద ఔట్‌ కావడంతో ప్రస్తుత ప్రపంచకప్‌లో బెన్నెట్‌ అజైత్రయాత్ర ముగిసింది. ఈ మ్యాచ్‌కు ముందు బెన్నెట్‌ 3 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 175 పరుగులు చేసి అజేయంగా ఉన్నాడు.

కాగా, ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన వెస్టిండీస్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 254 పరుగుల భారీ స్కోర్‌ చేసింది. హెట్‌మైర్‌ (85), రోవ్‌మన్‌ పావెల్‌ (59), రూథర్‌ఫోర్డ్‌ (31 నాటౌట్‌), షెపర్డ్‌ (21), హోల్డర్‌ (13) విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్‌లతో విరుచుకుపడ్డారు. 

అనంతరం భారీ లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన జింబాబ్వే 17.4 ఓవర్లలో 147 పరుగులకే ఆలౌటైంది. బ్రాడ్‌ ఈవాన్స్‌ (43), నగరవ (7 నాటౌట్‌) చివరి వికెట్‌కు 44 పరుగులు జోడించి జింబాబ్వేను 100 పరుగుల మార్కును దాటించారు. మోటీ (4-1-28-4), అకీల్‌ హొసేన్‌ (4-1-28-3) తమ స్పిన్‌ మాయాజాలంతో జింబాబ్వే ఇన్నింగ్స్‌ను కుప్పకూల్చారు. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గుర్తుపట్టలేని విధంగా సీనియర్ నటి.. మేకప్‌ తీయడానికే 2 గంటలు (ఫోటోలు)
photo 2

తెలంగాణలో వడగళ్ల వాన బీభత్సం (ఫొటోలు)
photo 3

సోమాజిగూడలో హీరోయిన్‌ నిధి అగర్వాల్‌ సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

'D/o ప్రసాదరావు' ప్రీ రిలీజ్ (ఫొటోలు)
photo 5

విజయవాడలో నోరూరించే రంజాన్ రుచులు.. మీరూ ఓ లుక్కేయండి (ఫొటోలు)

Video

View all
High Tension In Mexico 1
Video_icon

మెక్సికోలో మాఫియా గ్యాంగ్ బీభత్సం..
Ram Charan Upcoming Movie Update 2
Video_icon

Ram Charan: మళ్లీ బుచ్చిబాబుతోనే..!
Iran America Clashes 3
Video_icon

యుద్ధం తధ్యం.. ఇరాన్‌లోని ఇండియన్స్ కు పిలుపు
Ambati Rambabu SENSATIONAL Comments On TDP Rowdies Attack 4
Video_icon

నన్ను, నా కుటుంబాన్ని కాల్చేయమని.. బాబు, లోకేష్ పై అంబటి సంచలన కామెంట్స్
Vijay’s Emotional Words on Wedding with Rashmika Mandanna 5
Video_icon

ది వెడ్డింగ్ ఆఫ్ విరోష్.. పెళ్లిపై విజయ్ ఎమోషనల్
Advertisement
 