 సౌతాఫ్రికా హోం సమ్మర్‌ షెడ్యూల్‌ ప్రకటన | Cricket South Africa Announces Schedule 2026‑27 For Home Season With Australia, Bangladesh And England Tours | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సౌతాఫ్రికా హోం సమ్మర్‌ షెడ్యూల్‌ ప్రకటన

Feb 24 2026 1:40 PM | Updated on Feb 24 2026 1:46 PM

South Africa announce schedule for bumper mens home summer

ఈ ఏడాది (2026-27) హోం సమ్మర్‌ షెడ్యూల్‌ను దక్షిణాఫ్రికా క్రికెట్ బోర్డు (CSA) ఇవాళ ప్రకటించింది. ఈ సీజన్‌లో మూడు ప్రధాన జట్లు ఆస్ట్రేలియా, బంగ్లాదేశ్, ఇంగ్లండ్ దక్షిణాఫ్రికాలో పర్యటించనున్నాయి. ఈ సీజన్‌ ఆస్ట్రేలియా సిరీస్‌తో మొదలవుతుంది. ఈ పర్యటనలో ఆసీస్‌ 3 వన్డేలు, 3 టెస్ట్‌లు ఆడనుంది. 

అనంతరం బంగ్లాదేశ్‌ సఫారీ గడ్డపై అడుగుపెడుతుంది. ఈ పర్యటనలో బంగ్లా జట్టు 3 వన్డేలు, 2 టెస్ట్‌లు, 3 టీ20లు ఆడనుంది. ఆతర్వాత ఇంగ్లండ్‌ టీమ్‌ సౌతాఫ్రికాలో ల్యాండవుతుంది. ఈ పర్యటనలో ఇంగ్లండ్‌ 3 వన్డేలు, 3 టెస్ట్‌లు ఆడుతుంది. దీనికి సంబంధించిన తేదీలు, వేదికల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

ఆస్ట్రేలియా టూర్  
సెప్టెంబర్‌ 24-తొలి వన్డే, డర్బన్‌
సెప్టెంబర్‌ 27-రెండో వన్డే, జోహనెస్‌బర్గ్‌
సెప్టెంబర్‌ 30-మూడో వన్డే, పోచెఫ్‌స్ట్రూమ్‌

అక్టోబర్‌ 9-13: తొలి టెస్ట్‌, డర్బన్‌
అక్టోబర్‌ 18-22: రెండో టెస్ట్‌, గ్కెబెర్హా
అక్టోబర్‌ 27-31: మూడో టెస్ట్‌, కేప్‌టౌన్

బంగ్లాదేశ్ టూర్  
నవంబర్‌ 15-19: తొలి టెస్ట్‌, జోహనెస్‌బర్గ్‌
నవంబర్‌ 23-27: రెండో టెస్ట్‌, సెంచూరియన్‌

డిసెంబర్‌ 1- తొలి వన్డే, ఈస్ట్‌ లండన్‌
డిసెంబర్‌ 4- రెండో వన్డే, గ్కెబెర్హా
డిసెంబర్‌ 7- మూడో వన్డే, కేప్‌టౌన్‌

డిసెంబర్‌ 10- తొలి టీ20, కింబర్లీ
డిసెంబర్‌ 12- రెండో టీ20, బెనోనీ
డిసెంబర్‌ 13- మూడో టీ20, సెంచూరియన్‌

ఇంగ్లండ్‌ టూర్‌
డిసెంబర్‌ 17-21: తొలి టెస్ట్‌, జోహనెస్‌బర్గ్‌
డిసెంబర్‌ 26-30: రెండో టెస్ట్‌, సెంచూరియన్‌
2027 జనవరి 3-7: మూడో టెస్ట్‌, కేప్‌టౌన్‌

జనవరి 10- తొలి వన్డే, పార్ల్‌
జనవరి 13- రెండో వన్డే, బ్లోంఫాంటైన్‌
జనవరి 15- మూడో వన్డే, బ్లోంఫాంటైన్‌

ఈ పర్యటనలో జరగాల్సిన టీ20 సిరీస్‌ను షెడ్యూల్ సమస్యల కారణంగా వాయిదా వేసి, తర్వాతి తేదీల్లో నిర్వహించనున్నారు.  
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అమెరికాలో విరుచుకుపడుతున్న మంచు తుపాను (ఫొటోలు)
photo 2

ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్ అంజలి (ఫొటోలు)
photo 3

గుర్తుపట్టలేని విధంగా సీనియర్ నటి.. మేకప్‌ తీయడానికే 2 గంటలు (ఫోటోలు)
photo 4

తెలంగాణలో వడగళ్ల వాన బీభత్సం (ఫొటోలు)
photo 5

సోమాజిగూడలో హీరోయిన్‌ నిధి అగర్వాల్‌ సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Tragedy in Amberpet Three Family Members End Lives in Shocking Incident 1
Video_icon

అంబర్ పేటలో దారుణం
Varudu Kalyani Sensational Comments on Home Minister Anitha 2
Video_icon

కూటమి ఎమ్మెల్యే మహిళను గర్భవతిని చేసి ఐదు సార్లు అబార్షన్ చేయించాడు ఈ ప్రభుత్వం ఏం చర్యలు తీసుకుంది
MLA Tatiparthi Chandrasekhar Funny Comments on Minister Anitha 3
Video_icon

నారావారి హోమ్ కు మంత్రి కాదు.. హోమ్ మంత్రివి మంత్రి అనితపై సెటైర్లు
Karuvanam Movie Review In Telugu 4
Video_icon

దయచేసి ఈ సిరీస్ ను ధైర్యం ఉన్నవాళ్లు మాత్రమే చూడండి
Post Office Scheme 2026 Post Office Bumper Offer 5
Video_icon

పోస్టాఫీస్ బంపర్ ఆఫర్.. రూ.370 పొదుపుతో చేతికి రూ.8 లక్షలు..
Advertisement
 