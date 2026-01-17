 రోహిత్‌ శర్మ కెప్టెన్సీ తొలగింపుపై టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు | Gautam Gambhir behind Rohit Sharma captaincy sacking? Manoj Tiwary makes big claim | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రోహిత్‌ శర్మ కెప్టెన్సీ తొలగింపుపై టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు

Jan 17 2026 12:20 PM | Updated on Jan 17 2026 12:26 PM

Gautam Gambhir behind Rohit Sharma captaincy sacking? Manoj Tiwary makes big claim

భారత క్రికెట్‌లో రోహిత్‌ శర్మ వన్డే కెప్టెన్సీ తొలగింపు చర్చలు మళ్లీ వేడెక్కాయి. మాజీ క్రికెటర్‌ మనోజ్‌ తివారి తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు ఈ వివాదాన్ని కొత్త మలుపు తిప్పాయి. తివారి ఆరోపణల ప్రకారం.. రోహిత్‌ శర్మ వన్డే కెప్టెన్సీ కోల్పోవడానికి హెడ్‌ కోచ్‌ గౌతమ్‌ గంభీర్‌, ప్రధాన సెలెక్టర్‌ అజిత్‌ ఆగార్కర్‌ కారణం. అగార్కర్‌ తీసుకున్న నిర్ణయంపై గంభీర్‌ ప్రభావం చూపాడు.  

అగార్కర్‌ బలమైన వ్యక్తిత్వం కలిగినవాడు. కానీ ఇలాంటి పెద్ద నిర్ణయాలు ఒంటరిగా తీసుకోలేడు. ఈ సమయంలోనే గంభీర్‌ ప్రభావం చూపాడు. సాధారణంగానే ఇలాంటి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే సమయంలో చీఫ్‌ సెలెక్టర్‌ కోచ్‌ సూచనలు తీసుకుంటాడు. రోహిత్‌ వన్డే కెప్టెన్సీ తొలగింపులో ఇదే జరిగింది. రోహిత్‌కు జరిగిన అన్యాయానికి గంభీర్‌, అగార్కర్‌ బాధ్యత వహించాలి.  

రోహిత్‌ను తొలగించిన తీరు తనకు అభిమానిగా, మాజీ సహచరుడిగా చాలా బాధ పెట్టింది. అప్పుడే ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీని, అంతకుముందే టీ20 ప్రపంచకప్ గెలిచిన‌ కెప్టెన్‌ను ఇలా తొలగించడం సబబు కాదు. రోహిత్‌ నుండి శుభ్‌మన్‌ గిల్‌కు వన్డే కెప్టెన్సీ బదిలీ చేసే ప్రక్రియ సాఫీగా జరగాల్సింది. 

ప్రస్తుత న్యూజిలాండ్‌ సిరీస్‌ వరకు రోహిత్‌ను‌ కెప్టెన్సీలో కొనసాగించి, ఆతర్వాత గిల్‌కు బాధ్యతలు అప్పగించాల్సింది. 2027 ప్రపంచకప్‌ దృష్ట్యా రోహిత్‌ భవిష్యత్తుపై అనుమానం వ్యక్తం చేయడం తగదని తివారి అభిప్రాయపడ్డాడు.  

తివారి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలతో గంభీర్‌–అగార్కర్‌ జంటపై మళ్లీ దృష్టి పడింది. నాయకత్వ మార్పులు ఎలా జరుగుతున్నాయి.. అవి సరైన రీతిలో కమ్యూనికేట్‌ అవుతున్నాయా అనే ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమయ్యాయి. ముఖ్యంగా రోహిత్‌ శర్మ 2025లో ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ గెలిపించిన కొన్ని నెలలకే కెప్టెన్సీ తొలగించబడ్డాడు. ఈ విషయంలో భారత క్రికెట్‌ అభిమానుల్లో తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది.  

రోహిత్‌ శర్మ వంటి విజయవంతమైన కెప్టెన్‌కు గౌరవప్రదంగా మార్చి ఉండాల్సిందనే వాదన బలపడుతుంది. గిల్‌ నియామకం భవిష్యత్తుకు సంకేతం అయినప్పటికీ, రోహిత్‌ను తొలగించిన తీరు గౌరవప్రదంగా ఉండాల్సిందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతుంది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘నారీ నారీ నడుమ మురారి’ సక్సెస్‌ సెలెబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

వైభవంగా జగ్గన్నతోట ప్రభల తీర్ధ ఉత్సవాలు (చిత్రాలు)
photo 3

థాయ్‌లాండ్‌లో సంక్రాంతికి వస్తున్నాం బ్యూటీ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)
photo 4

హీరోయిన్ లయ సంక్రాంతి బొమ్మల కొలువు (ఫోటోలు)
photo 5

సంక్రాంతి పతంగులు ఎగరేస్తోన్న అనసూయ (ఫోటోలు)

Video

View all
Anasuya Bharadwaj Filed Harassment Case 1
Video_icon

వాళ్ళు వేధిస్తున్నారు.. పోలీసులకు అనసూయ ఫిర్యాదు
KSR Live Show On Sankranthi Recording Dances In Chandrababu Govt 2
Video_icon

దారి తప్పిన పండగ.. ఇదేం పద్దతి బాబు
TDP Rowdies Attack On Medical Shop At Nellore 3
Video_icon

మెడికల్ షాపుపై టీడీపీ రౌడీల దాడి.. పట్టించుకోని పోలీసులు
Watch Live YSRCP SC Cell Protest Against Salman Issue All Over AP 4
Video_icon

Watch Live: దళిత హత్యలపై YSRCP పోరుబాట
Siva Shankar Reddy Questions Chaganti Koteswara Rao Over Recording Dances in Sankranth 5
Video_icon

ఈ అరాచకాలు చూడలేక చాగంటి గారు రాజీనామా ?
Advertisement
 