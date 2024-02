ఫుట్‌బాల్‌ మైదానంలో తీవ్ర విషాదం​ చోటు చేసుకుంది. అందరూ చూస్తుండగానే ఓ ఆటగాడిని మృత్యువు కబలించింది. పిడుగుపాటుకు గురై ఓ ఫుట్‌బాలర్‌ మృతి చెందాడు. ఈ దుర్ఘటన ఇండోనేషియాలోని పశ్చిమ జావాలో జరిగింది. స్థానిక జట్ల మధ్య జరిగిన ఓ ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ సందర్భంగా ఈ విషాదం సంభవించింది.

This happened during a football match in Indonesia 🇮🇩 pic.twitter.com/JHdzafaUpV

