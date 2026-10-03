IND vs PAK T20I Final: టాస్‌ గెలిచిన భారత్‌.. తొలుత బ్యాటింగ్‌

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ఆసియా క్రీడలు-2026 పురుషుల టీ20 టోర్నమెంట్ ఫైనల్లో టీమిండియా- పాకిస్తాన్ అమీతుమీ తేల్చుకునేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. జపాన్లోని నిశిన్ వేదికగా టాస్ గెలిచిన భారత్ తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. తొలి సెమీ ఫైనల్లో బంగ్లాదేశ్ను పాకిస్తాన్.. రెండో సెమీస్ మ్యాచ్లో శ్రీలంకను టీమిండియా ఓడించి పసిడి పతక పోరుకు అర్హత సాధించాయి.
నో షేక్హ్యాండ్
ఇక టాస్ సందర్భంగా ఆసియా కప్-2025, టీ20 ప్రపంచకప్-2026 నాటి ఘటనే పునరావృతమైంది. టీమిండియా కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ పాక్ సారథి సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్తో కరచాలనం చేయలేదు.
ఇదిలా ఉంటే.. శ్రీలంకతో సెమీ ఫైనల్లో ఆడిన తుదిజట్టులో మార్పులు లేకుండా భారత్ బరిలోకి దిగింది. ఫలితంగా చిచ్చర పిడుగు వైభవ్ సూర్యవంశీకి ప్లేయింగ్ ఎలెవన్లో మరోసారి చోటు దక్కింది.
కఠినమైన పిచ్
నిశిన్ పిచ్పై స్పిన్ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని.. బ్యాటింగ్ అంత తేలిక కాదని గత మ్యాచ్ల ద్వారా ఇప్పటికే నిరూపితమైంది. అయితే, సెమీస్లో భారత పేసర్ బుమ్రా కూడా ఇక్కడ రాణించడం సానుకూల అంశం. ఇక తుదిజట్టులోస్పిన్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్లు అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, స్పెషలిస్టు రవి బిష్ణోయితో పాటు అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ వంటి పార్ట్టైమ్ స్పిన్నర్లు కూడా ఉన్నారు.
తుదిజట్లు
భారత్
వైభవ్ సూర్యవంశీ, అభిషేక్ శర్మ, సంజూ శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), ఇషాన్ కిషన్, తిలక్ వర్మ, శివం దూబే, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, రవి బిష్ణోయి, జస్ప్రీత్ బుమ్రా.
పాకిస్తాన్
సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (కెప్టెన్), మాజ్ సదాకత్, ఉస్మాన్ ఖాన్ (వికెట్ కీపర్), సయీమ్ ఆయుబ్, హసన్ నవాజ్, అబ్దుల్ సమద్, అరాఫత్ మిన్హాస్, అహ్మద్ దనియాల్, సాద్ మసూద్, అబ్రార్ అహ్మద్, సూఫియాన్ మొకీమ్.