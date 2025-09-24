 టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న బంగ్లాదేశ్‌.. కెప్టెన్‌ దూరం | Asia cup 2025: India vs Bangladesh super 4 match updates | Sakshi
టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న బంగ్లాదేశ్‌.. కెప్టెన్‌ దూరం

Sep 24 2025 7:36 PM | Updated on Sep 24 2025 7:37 PM

Asia cup 2025: India vs Bangladesh super 4 match updates

ఆసియా కప్‌ 2025లో భాగంగా ఇవాళ (సెప్టెంబర్‌ 24) జరుగుతున్న సూపర్‌-4 మ్యాచ్‌లో భారత్‌, బంగ్లాదేశ్‌ తలపడుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో బంగ్లాదేశ్‌ టాస్‌ గెలిచి ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకుంది. ఈ మ్యాచ్‌కు బంగ్లా కెప్టెన్‌ లిట్టన్‌ దాస్‌ దూరమయ్యాడు. ప్రాక్టీస్‌ సందర్భంగా అతను గాయపడినట్లు తాత్కాలిక కెప్టెన్‌ జాకిర్‌ అలీ తెలిపాడు.

తుది జట్లు..
భారత్: అభిషేక్ శర్మ, శుభ్‌మన్ గిల్, సూర్యకుమార్ యాదవ్(కెప్టెన్‌), తిలక్ వర్మ, సంజు శాంసన్(వికెట్‌కీపర్‌), శివమ్ దూబే, హార్దిక్ పాండ్యా, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి

బంగ్లాదేశ్: సైఫ్ హసన్, తంజిద్ హసన్ తమీమ్, పర్వేజ్ హొస్సేన్ ఎమోన్, తౌహిద్ హృదయ్, షమీమ్ హొస్సేన్, జాకర్ అలీ(వికెట్‌కీపర్‌/కెప్టెన్‌), మహ్మద్ సైఫుద్దీన్, రిషాద్ హుస్సేన్, తంజిమ్ హసన్ సకీబ్, నసుమ్ అహ్మద్, ముస్తాఫిజుర్ రెహ్మాన్‌

 

