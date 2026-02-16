 న్యూజిలాండ్‌కు కొత్త కెప్టెన్‌ | Amelia Kerr named all format New Zealand captain | Sakshi
న్యూజిలాండ్‌కు కొత్త కెప్టెన్‌

Feb 16 2026 5:35 PM | Updated on Feb 16 2026 5:38 PM

Amelia Kerr named all format New Zealand captain

న్యూజిలాండ్ మహిళల క్రికెట్‌లో కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమైంది. స్టార్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ అమేలియా కెర్ ఆ జట్టు నూతన ఆల్‌ ఫార్మాట్‌ కెప్టెన్‌గా నియమించబడింది. సోఫీ డివైన్ గతేడాది వన్డే ప్రపంచకప్ తర్వాత కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పుకున్న నేపథ్యంలో కెర్ న్యూజిలాండ్‌ సారధిగా బాధ్యతలు చేపట్టింది.

25 ఏళ్ల కెర్‌ 2016లో 16 ఏళ్ల వయసులో అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేసింది. కుడి చేతి వాటం బ్యాటర్‌, లెగ్‌ స్పిన్నర్‌ అయిన కెర్‌.. ఇప్పటివరకు 84 వన్డేలు, 88 టీ20లు ఆడింది. వన్డేల్లో 4 సెంచరీలు, 10 హాఫ్‌ సెంచరీల సాయంతో 2304 పరుగులు చేసింది. 

ఇందులో ఓ డబుల్‌ సెంచరీ కూడా (232*) ఉంది. అలాగే బౌలింగ్‌లో ఓ ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శన సహా 106 వికెట్లు తీసింది. టీ20ల్లో 100కు పైగా స్ట్రయిక్‌రేట్‌తో, 5 హాఫ్‌ సెంచరీల సాయంతో 1453 పరుగులు చేసిన కెర్‌.. బౌలింగ్‌లో 2 నాలుగు వికెట్ల ప్రదర్శనల సాయంతో 95 వికెట్లు తీసింది.

కెర్‌ 2024 టీ20 ప్రపంచకప్‌లో అద్భుత ప్రదర్శన చేసి ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద టోర్నీ అవార్డు గెలుచుకుంది. అదే ఏడాది ఐసీసీ మహిళల ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద ఇయర్‌ అవార్డు కూడా గెలుచుకొని, ఈ ఘనత సాధించిన తొలి న్యూజిలాండ్‌ ప్లేయర్‌ అయ్యింది.  

కెర్‌ న్యూజిలాండ్‌ ఆల్‌ ఫార్మాట్‌ కెప్టెన్‌గా ఎంపికైన తర్వాత భావోద్వేగానికి లోనైంది. న్యూజిలాండ్ తరఫున ఆడటం నా చిన్ననాటి కల. ఇప్పుడు కెప్టెన్‌గా అవకాశం రావడం గొప్ప గౌరవమని పేర్కొంది. ఈ జట్టులో ఉన్న ప్రతిభ, కృషి, అంకితభావం నన్ను ఉత్సాహపరుస్తున్నాయి. మనం కలిసి గొప్ప విజయాలు సాధించగలమని నమ్ముతున్నాను అంటూ కెర్ సోషల్‌మీడియాలో ఓ సందేశాన్ని పోస్ట్‌ చేసింది.

కెర్‌ ఎంపికపై ఆ జట్టు హెడ్‌ కోచ్‌ బెన్ సాయర్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. కెర్ జట్టులో గౌరవం పొందిన నాయకురాలు. ఆమె నాయకత్వం న్యూజిలాండ్‌ మహిళల క్రికెట్‌ భవిష్యత్తుకు స్థిరత్వం, నిరంతరతను ఇస్తుందని అన్నారు.  

కెర్ తన కెప్టెన్సీ కెరీర్‌ను జింబాబ్వేతో జరిగే హోమ్ సిరీస్‌తో ప్రారంభించనుంది. ఫిబ్రవరి 25న సెడ్డన్ పార్క్‌లో జరిగే మొదటి టీ20 ఈ సిరీస్‌ మొదలవుతుంది.  

కెర్‌ ముందున్న సవాళ్లు  
- 2026లో ఇంగ్లండ్‌లో T20 ప్రపంచకప్ నిలబెట్టుకోవడం.  
- 2027లో శ్రీలంకలో ICC T20 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ.  
- 2028లో లాస్ ఏంజెల్స్ ఒలింపిక్స్, T20 ప్రపంచకప్.  
 

