Photo Credit: BCCI Twitter
క్రైస్ట్చర్చి వేదికగా టీమిండియాతో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో న్యూజిలాండ్ జట్టు తొలి ఇన్నింగ్స్లో 356 పరుగులకు ఆలౌటైంది. ఆకాశ్ దీప్ ఐదు వికెట్లతో చెలరేగి కివీస్ పతనాన్ని శాసించాడు. న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్లలో టామ్ బ్లండెల్ (89) టాప్ స్కోరర్గా నిలవగా, కెప్టెన్ టామ్ లాథమ్ (59) అర్థసెంచరీ సాధించాడు.
మిగిలిన బ్యాటర్లలో గ్లెన్ ఫిలిప్స్ (36), కాన్వే (31), డారిల్ మిచెల్ (31) రాణించారు. భారత బౌలర్లలో ఆకాశ్దీప్ ఐదు వికెట్లు తీయగా, అన్షుల్ కాంబోజ్, గుర్నూర్ బ్రార్ చెరో 2 వికెట్లు పడగొట్టారు. బుమ్రా 26 ఓవర్లు వేసినప్పటికీ ఒక్క వికెట్ కూడా తీయలేకపోయాడు.
PC: Twitter
అనంతరం బ్యాటింగ్ ఆరంభించిన టీమిండియాకు ఆదిలోనే గట్టిషాక్ తగిలింది. మాట్ హెన్రీ బౌలింగ్లో యశస్వి జైస్వాల్ డకౌట్గా వెనుదిరిగాడు. ప్రస్తుతం భారత్ 5 ఓవర్లలో వికెట్ నష్టానికి 8 పరుగులు చేసింది. కేఎల్ రాహుల్ (4), పడిక్కల్ (1) క్రీజులో ఉన్నారు.
అంతకముందు 5 వికెట్ల నష్టానికి 246 పరుగుల క్రితం రోజు స్కోరుతో రెండో రోజు ఆటను ప్రారంభించిన న్యూజిలాండ్ వెంటనే గ్లెన్ ఫిలిప్స్ వికెట్ను కోల్పోయింది. ఈ దశలో టామ్ బ్లండెల్ లోయర్ ఆర్డర్తో కలిసి ఇన్నింగ్స్ను నడిపించాడు. బ్లండెల్ సెంచరీ మిస్ అయినప్పటికీ, లోయర్ ఆర్డర్లో వచ్చిన ప్రతీ బ్యాటర్ తలా కొన్ని పరుగులు చేయడంతో కివీస్ 350 పరుగుల మార్క్ను దాటింది. ఆఖర్లో నాథన్ స్మిత్ (26), కైల్ జేమిసన్ (19), మాట్ హెన్రీ (19) పరుగులు చేయడంతో పాటు విలువైన భాగస్వామ్యాలు నమోదు చేశారు.
FIFER. FINALLY. 🔥 Akash Deep finally gets his fifth as New Zealand are bowled out for 356! Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 2nd Test, Day 2, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND https://t.co/ySzJp6RkHH
— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 28, 2026
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