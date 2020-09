భారత్‌లో సినిమాలతో పాటు సీరియల్స్‌కు కూడా ఎంతో క్రేజ్‌. సోమవారం నుంచి శనివారం వరకూ రోజులో దాదాపు 10 గంటలపాటే సీరియల్స్‌ టెలికాస్ట్‌ అవుతాయంటేనే అర్థం చేసుకోవచ్చు. అయితే సీరియల్స్‌లో కొన్ని సీన్‌లు చూస్తే.. పిచ్చెక్కిపోతుంది. వీసమెత్తు లాజిక్‌ కూడా ఉండదు. తాజాగా ఓ సీరియల్‌ సీన్‌ సోషల్‌ మీడియాలో తెగ ట్రెండ్‌ అవుతోంది. నెటిజనులు రకరకాల ప్రశ్నలు కురిపిస్తున్నారు. అదేంటో మీరు చూడండి. కలర్స్‌ టీవీలో ప్రసారం అయ్యే ఇష్క్‌‌ మెయిన్‌ మార్జావన్‌ 2లోని ఓ సన్నివేశానికి సంబంధించిన వీడియో ఇది. దీనిలో రిధిమా (నటి హెల్లీ షా ఈ పాత్ర పోషించినది) కాళ్లకు సూట్‌కేస్‌ తగిలి ముందుకు తూలి పడుతుంది. దాంతో గోడకు గుద్దుకుంటుంది. స్పృహ కోల్పోయి సూట్‌కేస్‌లో పడుతుంది.(చదవండి: ఖాళీ కుక్కర్‌ను గ్యాస్ స్టౌ‌పై పెట్టింది ఎవరు?)

In case you haven't noticed what's happening in indian dramas these days. pic.twitter.com/5GfrCjYY5r

— . (@Bellona__) September 21, 2020