తాడేపల్లి : వైద్య, ఆరోగ్య శాఖలో అక్రమాలపై వైఎస్సార్సీపీ మండిపడింది. మంత్రి సత్యకుమార్ను ప్రశ్నిస్తూ ట్రూత్ బాంబు పేరిట ట్వీట్ చేసింది వైఎస్సార్సీపీ. చక్కా శ్రీకాంత్ను కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ పోస్టులో నియమించడాన్ని ప్రధానంగా ప్రశ్నించింది. కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ పోస్టుకు తొలుత ప్రభుత్వ కళాశాలల ప్రొఫెసర్లకే అవకాశం కల్పించి, ఆ తర్వాత డీమ్డ్ యూనివర్సిటీల వారికీ అవకాశం ఇచ్చేలా అర్హతలను ఎందుకు మార్చారని ధ్వజమెత్తింది.
ఆ మార్పు తర్వాత స్విమ్స్ ప్రొఫెసర్ చక్కా శ్రీకాంత్ను 01.01.2026 నాటి జీవో ఆర్టీ నంబర్ 2 ద్వారా ఏడాదిపాటు నియమించారని, ఆయనకు అవకాశం కల్పించేందుకే అర్హతలను మార్చారా? అని నిలదీసింది. ‘ఎంతమంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు?
వారిలో శ్రీకాంత్నే ఎందుకు ఎంపిక చేశారు?, అర్హతల సవరణ నోట్ఫైలును, ఎంపిక కమిటీ నివేదికను బయట పెట్టగలరా?, ఏడాది పదవీకాలం పూర్తికాకముందే 12.11.2026 నాటి జీవో ఆర్టీ నంబర్ 978 ద్వారా 05.01.2027 నుంచి మరో రెండేళ్లు డిప్యూటేషన్ను ఎందుకు పొడిగించారు?, అధికారిని కొనసాగించేందుకు చూపిన శ్రద్ధ, విద్యార్థుల భవిష్యత్తును కాపాడటంలో ఎందుకు కనిపించడం లేదని ప్రశ్నించింది.
💣 Truth Bomb 💣 @satyakumar_y గారూ, చక్కా శ్రీకాంత్పై మీ ప్రభుత్వానికి ఎందుకింత ప్రత్యేక శ్రద్ధ? కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ పోస్టుకు తొలుత ప్రభుత్వ కళాశాలల ప్రొఫెసర్లకే అవకాశం కల్పించి, ఆ తర్వాత డీమ్డ్ యూనివర్సిటీల వారికీ అవకాశం ఇచ్చేలా అర్హతలను ఎందుకు మార్చారు? ఆ మార్పు తర్వాత స్విమ్స్ ప్రొఫెసర్ చక్కా శ్రీకాంత్ను 01.01.2026 నాటి జీవో ఆర్టీ నంబర్ 2 ద్వారా ఏడాదిపాటు నియమించారు. ఆయనకు అవకాశం కల్పించేందుకే అర్హతలను మార్చారా? ఎంతమంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు? వారిలో శ్రీకాంత్నే ఎందుకు ఎంపిక చేశారు? అర్హతల సవరణ నోట్ఫైలును, ఎంపిక కమిటీ నివేదికను బటయ పెట్టగలరా? ఏడాది పదవీకాలం పూర్తికాకముందే 12.11.2026 నాటి జీవో ఆర్టీ నంబర్ 978 ద్వారా 05.01.2027 నుంచి మరో రెండేళ్లు డిప్యూటేషన్ను ఎందుకు పొడిగించారు? ఎంసీహెచ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ పరీక్షల్లో పాత ప్రశ్నలు పునరావృతమయ్యాయన్న అంశంపై బాధ్యత తేల్చకుండా ఈ పొడిగింపును ఎలా సమర్థిస్తారు? అధికారిని కొనసాగించేందుకు చూపిన శ్రద్ధ, విద్యార్థుల భవిష్యత్తును కాపాడటంలో ఎందుకు కనిపించడం లేదు? మీ శాఖలో జరిగిన ఈ నిర్ణయాలకు సమాధానం చెప్పాల్సింది మీరే కదా. #ScamsterBabu #SadistChandraBabu
— YSR Congress Party (@YSRCParty) November 14, 2026
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