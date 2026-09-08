సాక్షి, హైదరాబాద్: కాసేపట్లో రెండో రోజు తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు వ్యాఖ్యలపై రెండోరోజూ సభ్యులు ప్రసంగించనున్నారు. తాతా మధుపై చర్యలకు కాంగ్రెస్ పట్టుబడుతోంది. అసెంబ్లీ బయట అడ్డుకోవడంపై బీఆర్ఎస్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. మహిళా సభ్యులను అవమానించారని బీఆర్ఎస్ మండిపడింది. సీఎం రేవంత్ క్షమాపణ చెప్పాలని బీఆర్ఎస్ డిమాండ్ చేస్తోంది.
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