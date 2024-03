‘జైపూర్‌ డైలాగ్స్‌’తో సంబంధం లేదు.. సునీల్‌ శర్మ వివరణ

జైపూర్‌: లోక్‌సభ ఎ‍న్నికలు సమీస్తున్న వేళ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అభ్యర్థులను ప్రకటిస్తూ ప్రచారంలో దూసుకుపోతోంది. అయితే గురువారం విడుదల చేసిన మూడో జాబితాలో రాజ​స్థాన్‌లోని జైపూర్‌ నియోజకవర్గంలో సునీల్‌ శర్మకు అవకాశం కల్పించింది కాంగ్రెస్‌. అయితే బీజేపీకి సంబంధించిన ఓ యూట్యూబ్‌ ఛానెల్‌తో సంబంధాలు ఉన్నాయంటూ ఆరోపణలు ఉ‍న్న సునీల్‌ శర్మకు కీలకమైన జైపూర్‌ స్థానాన్నికేటాయించటం చర్చనీయాంశం అయింది.

తరచూ కాంగ్రెస్‌పై విమర్శలు చేసే.. బీజేపీ అనుకూలమైన వార్తలు ప్రసారం చేసే ‘జైపూర్‌ డైలాగ్స్‌ యూట్యూబ్‌ ఛానెల్‌ను ఆయన 2016లో మాజీ రిటైర్డ్‌ ఐఏఎస్‌ అధికారి సంజయ్‌ దిక్షిత్‌తో కలిసి ప్రారంభించారని ప్రచారం జరుగుతోంది. దీంతో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు సునీల్‌ శర్మ జైపూర్‌ అభ్యర్థిత్వంపై పునరాలోచించాలని కోరుతున్నారు.

I am in no way related to the Jaipur dialogues YouTube channel or Twitter handle. This is completely fake news and false propaganda being floated to diminish the prospects of the Congress Party.

— Sunil Sharma (@I_SunilSharma) March 23, 2024