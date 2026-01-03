సాక్షి, హైదరాబాద్: రాయలసీమకు సీఎం చంద్రబాబు మరణశాసనం రాస్తున్నారన్నది మరోసారి తెలంగాణ అసెంబ్లీ సాక్షిగా రుజువైంది. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్రెడ్డి కోరగానే.. రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ని చంద్రబాబు నిలిపేశారు. ఈ నిజాన్ని తెలంగాణ అసెంబ్లీలో రేవంత్రెడ్డే బయటపెట్టారు. రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఆపాలని తాను అడిగానని.. చంద్రబాబు ద్వారా కేంద్రంపై ఒత్తిడి తెచ్చి ఆపించానని తెలిపారు.
‘‘క్లోజ్ రూమ్లో నేను చంద్రబాబుని అడిగా. నా మీద గౌరవంతో చంద్రబాబు రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఆపేశారు. కావాలంటే దీని పైన నిజానిర్థారణ కమిటీ ని పంపండి. ఇది నేను సాధించిన విజయం. వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వం రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ చేపట్టింది. 3 టీఎంసీల నీటిని వినియోగించాలని అనుకుంది. నేను కొరగానే చంద్రబాబు రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఆపేశారు. రాయలసీమ లిఫ్ట్ పనులు ఆగాయా లేదా వెళ్లి చూసుకోండి. కేసీఆర్ లేదా హరీష్రావుతో కమిటీ వేయండి. రాయలసీమ లిఫ్ట్ పనులు ఆగాయా లేదా చూసుకోండి’’ అని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.