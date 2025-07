నటితో అసభ్య ప్రవర్తన.. మద్యం మత్తులో ప్రముఖ నేత కుమారుడి వీరంగం

ముంబై: ముంబైలో కలకలం. మద్యం మత్తులో మహారాష్ట్ర నవనిర్మాణ సేన (MNS) నాయకుడు జావేద్ షేక్ కుమారుడు రాహిల్ జావేద్ రాఖీ సావంత్ స్నేహితురాలు రాజశ్రీ మోరే కారును ఢీకొట్టాడు. అనంతరం ఆమె దుర్భాషలాడారు. తనతో ఎందుకు ఇలా అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని ప్రశ్నిస్తే.. తన తండ్రి ఎంఎన్‌ఎస్‌ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడని చెబుతూ బెదిరింపులకు దిగాడు.

గత ఆదివారం (జూలై 6న) ముంబైలోని అంధేరి ప్రాంతంలో పూటుగా మద్యం సేవించిన రాహిల్.. రాజశ్రీపై వాగ్వాదానికి దిగాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. రాహిల్‌ను అదుపులోకి తీసుకునేందుకు ప్రయత్నించిన పోలీసులతో ఘర్షణకు దిగారు. తాజా సమాచారం ప్రకారం.. రాహిల్‌పై పోలీసులు ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

రాజశ్రీ ఇటీవల మరాఠీ భాషను బలవంతంగా విధించడంపై చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో ఎంఎన్‌ఎస్‌ కార్యకర్తలు తనని లక్ష్యంగా చేసుకున్నారంటూ ఘటన తాలూకు వీడియోను సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేశారు.



The son of MNS leader Javed Shaikh abuses (in Hindi/Urdu, of course) a Marathi girl after hitting her car. He even mocks her Marathi surname.



Let’s see whom the Thackeray brothers choose, a Marathi-speaking Maharashtrian or a Hindi-speaking Muslim. pic.twitter.com/xxamEFlTn7

— Mr Sinha (@MrSinha_) July 7, 2025