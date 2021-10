సాక్షి, బెంగుళూరు: ‘రాహుల్‌ గాంధీ డ్రగ్స్‌కు బానిస, ఆయనో డ్రగ్స్‌ పెడ్లర్‌ కూడా’ అంటూ కర్ణాటక బీజేపీ ప్రెసిడెంట్‌ నలిన్‌ కుమార్‌ కతీల్‌ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాహుల్‌పై మీడియాలో వచ్చిన కథనాలనే ఉటంకిస్తున్నానని ఆయన తన వ్యాఖ్యలను సమర్థించుకున్నారు. ఆయనకు కాంగ్రెస్‌ పార్టీని నడిపే సామర్థ్యం లేదని నలిన్‌కుమార్‌ మంగళవారం నాటి ఓ మీడియా సమావేశంలో విమర్శలు చేశారు.

ప్రధాని మోదీ నిరక్షరాస్యుడని కర్ణాటక కాంగ్రెస్‌ యూనిట్‌ ట్వీట్లు చేసిన నేపథ్యంలో నలిన్‌ కుమార్‌ కౌంటర్‌ అటాక్‌గా రాహుల్‌పై ఎదురుదాడి చేసినట్టు తెలుస్తోంది. అయితే, మోదీపై తమ పార్టీ చేసిన ట్వీట్లను తొలగించామని కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేత డీకే శివకుమార్‌ వివరణ ఇచ్చారు. రాహుల్‌పై నలిన్‌ కుమార్‌ అసభ్య పదజాలాన్ని వాడారని, క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ ఆయన ట్వీట్‌ చేశారు. ఏ వర్గం వారైనా రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు జాగ్రత్తగా మసలుకోవాలని, ఇష్టారీతిన వ్యవహరించి అభాసుపాలు కావొద్దని సూచించారు.

(చదవండి: బాహుబలి గోల్డ్‌ మోమోస్‌.. ధర తెలిస్తే నోరు వెళ్లబెట్టాల్సిందే)

I have always believed that civil and parliamentary language is a non-negotiable pre-requisite for political discourse. An uncivil tweet made by a novice social media manager through the Karnataka Congress official Twitter handle is regretted and stands withdrawn.

Yesterday I said I believe we should be civil and respectful in politics, even to our opponents. I hope the BJP agrees with me, and will apologise for their state president’s abusive and unparliamentary remarks against Shri Rahul Gandhi.@RahulGandhi

— DK Shivakumar (@DKShivakumar) October 19, 2021