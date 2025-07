ట్రంప్‌ నిజమే చెప్పారు.. అది ఆ ఇద్దరికి తప్ప ప్రపంచానికి తెలుసు

భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఇండియన్‌ ఎకానమీ డెడ్‌ అంటూ ఆయన ఓ పోస్ట్‌ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ వ్యాఖ్యలపై లోక్‌సభలో విపక్ష నేత రాహుల్‌ గాంధీ స్పందించారు.

భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై ట్రంప్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలు అవాస్తవం కాదని.. ఆ విషయం ఇద్దరికి తప్ప ప్రపంచంలో ఉన్న అందరికీ తెలుసని అన్నారాయన.

‘‘అవును, ఆయన(ట్రంప్‌) చెప్పింది నిజం.భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ డెడ్ ఎకానమీ. మన ప్రధాని, ఆర్థిక మంత్రికి తప్ప ప్రపంచం మొత్తానికి ఇది తెలుసు. ట్రంప్ ఈ నిజాన్ని చెప్పినందుకు సంతోషం’’ అని రాహుల్‌ అన్నారు. అంతేకాదు..

Yes, he is right. Everybody knows this except the Prime Minister and the Finance Minister.



Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I am glad that President Trump has stated a fact.



पूरी दुनिया जानती है- भारत की इकॉनमी 'Dead economy' है और BJP ने इकॉनमी को… pic.twitter.com/8VdjFN4uoV

— Congress (@INCIndia) July 31, 2025