ఢిల్లీ, సాక్షి: కాంగ్రెస్‌ పతనం తనకేమీ ఆనందం ఇవ్వదని దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. లోక్‌సభలో మొన్నీమధ్య కాంగ్రెస్‌పై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తిన ప్రధాని మోదీ.. ఇవాళ రాజ్యసభలోనూ హస్తం పార్టీపై సెటైర్లు వేశారు. రాజ్యసభలో.. రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాద తీర్మానంపై చర్చకు ప్రధాని మోదీ సమాధానం ఇస్తున్నారు.

‘‘రాష్ట్రప్రతి ప్రసంగంపై జరిగిన చర్చలో సభ్యులు కొందరు తమ అభిప్రాయాలు చెప్పారు. మరికొందరు విమర్శలు గుప్పించారు. లోక్‌సభలో ఖర్గేను చాలా మిస్‌ అయ్యాను, రాజ్యసభలో కలవడం ఆనందంగా ఉంది. ఖర్గే చాలా శ్రద్ధగా వింటున్నారు. ఖర్గే స్వేచ్ఛగా మాట్లాడారు. ఆయనకు అంతటి స్వేచ్ఛ ఎలాగ వచ్చిందని నాకు ఆశ్చర్యమేసింది అంటూనే ప్రధాని మోదీ చురకలు అంటించారు.

మాకు 400 సీట్లు రావాలని ఖర్గే ఆశీర్వదించారు.కానీ, కాంగ్రెస్‌కు 40 సీట్లు కూడా రావు. ఈ విషయాన్ని వాళ్ల మిత్రపక్షంలోని నేత మమతా బెనర్జీనే చెప్పారు. చూస్తుండగానే కాంగ్రెస్‌ పరిస్థితి దిగజారిపోయింది. కాంగ్రెస్‌ పతనం నాకేమీ ఆనందం ఇవ్వదు. కాంగ్రెస్‌ ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేసింది. ఆలోచనల్లోనూ కాంగ్రెస్‌ ఔట్‌డేటెడ్‌ అయ్యింది.

.. కాంగ్రెస్‌ పత్రికా స్వేచ్ఛను కాలరాసింది. అంబేద్కర్‌కు భారతరత్న ఇవ్వాలని ఏనాడూ కాంగ్రెస్‌ అనుకోలేదు. కానీ, వాళ్ల కుటుంబ సభ్యులకు మాత్రం భారతరత్న ఇచ్చుకున్నారు. ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వాల్ని రాత్రికి రాత్రి కూల్చేసింది. దేశాన్ని విభజించే కుట్ర ఇప్పుడు మరోసారి కాంగ్రెస్‌ చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే దక్షిణ, ఉత్తరం అంటూ దేశాన్ని రెండు ముక్కలు చేసే యత్నం చేస్తోంది. నా ప్రసంగాన్ని అడ్డుకునేందుకు కొందరు యత్నిస్తున్నారు. నాకు మాట్లాడే అధికారాన్ని ప్రజలు కట్టబెట్టారు..

#WATCH | PM Narendra Modi says, "I remember the incident from last years. We used to sit in that building and attempts were made to stifle the voices of the PM of the country...Toay too, you have come prepared to not listen. But you can't suppress my voice. People of the country… pic.twitter.com/GcwZhwzCwN

