 శ్రీజ ఆచూకీ కోసం కోమ‌టిరెడ్డి ప్ర‌య‌త్నం | koya srija missing: minister komatireddy mail to Boston officials | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నల్లగొండ యువతి ఆచూకీ కోసం కోమ‌టిరెడ్డి ప్ర‌య‌త్నం

Nov 6 2026 7:45 PM | Updated on Nov 6 2026 7:58 PM

koya srija missing: minister komatireddy mail to Boston officials

సాక్షి, హైద‌రాబాద్‌: అమెరికాలో క‌నిపించ‌కుండాపోయిన‌ నల్లగొండ యువతి కోయ శ్రీజ (23) ఆచూకీ క‌నుగొనేందుకు తెలంగాణ రోడ్డు భ‌వ‌నాలు, సినిమాటోగ్ర‌ఫి మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంక‌ట‌రెడ్డి ప్ర‌య‌త్నిస్తున్నారు. అమెరికాలోని సంబంధిత అధికారులు, ప్ర‌వాస తెలుగువారితో ఆయ‌న సంప్రదింపులు జ‌రుపుతున్నారు. త్వరగా శ్రీజ ఆచూకీ కనుగొనాల‌ని ఈ-మెయిల్ ద్వారా బోస్టన్ కాన్సులేట్ జనరల్, కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ, కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డిని ఆయ‌న కోరారు. శ్రీజ కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆందోళనలో ఉన్నారని.. ఆమె ఆచూకీ త్వరగా కనుక్కోవాలని బోస్టన్ కాన్సులేట్ జనరల్‌కు విజ్ఞ‌ప్తి చేశారు.

ఉత్త‌ర అమెరికా తెలుగు సంఘం(తానా) బోస్ట‌న్‌ ప్రతినిధి కృష్ణప్రసాద్‌తో ఫోన్‌లో మంత్రి కోమటిరెడ్డి మాట్లాడారు. స్థానిక పోలీసుల సహాయంతో శ్రీజ ఆచూకీ క‌నుగొనేందుకు తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నట్లు కోమ‌టిరెడ్డికి కృష్ణప్రసాద్ వివ‌రించారు. శ్రీజ ఆచూకీ ప్ర‌య‌త్నాల‌కు సంబంధించిన స‌మాచారాన్ని ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడు సేక‌రిస్తున్న‌ట్టు మంత్రి కోమటిరెడ్డి కార్యాల‌యం ఒక ప్ర‌క‌ట‌న‌లో తెలిపింది. కాగా, త‌మ కూతురు క్షేమంగా తిరిగి రావాల‌ని శ్రీజ త‌ల్లిదండ్రులు కోయ యాదగిరిరెడ్డి, రూప కోరుకుంటున్నారు.

నల్లగొండ జిల్లా కనగల్‌ మండలం శాబ్దుల్లాపురం శ్రీజ సొంతూరు. బోస్టన్‌లోని డోర్చెస్టర్‌ ప్రాంతంలో నివాసముంటున్న ఆమె నవంబర్ 2న అదృశ్యమయ్యారు. ఎడిసన్‌ గ్రీన్‌ సమీపంలో చివరిసారిగా ఆమె కనిపించినట్లు కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందింది. ఇప్ప‌టికీ వ‌ర‌కు ఆమె ఆచూకీ ల‌భ్యంకాక‌పోవ‌డంతో త‌ల్లిదండ్రులు ఆందోళ‌న చెందుతున్నారు. శ్రీజ జాడ క‌నిపెట్టేందుకు బోస్టన్‌ పోలీసులు ప్ర‌య‌త్నాలు చేస్తున్నారు.

ఇదీ చ‌ద‌వండి: అమెరికాలో నల్లగొండ విద్యార్థిని అదృశ్యం

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'రామాయణ'లో అందమైన శూర్పనఖ (ఫొటోలు)
photo 2

యువరాణిలా జిగేలుమని శ్రీలీల మెరిసిపోతూ (ఫొటోలు)
photo 3

కాజల్ ఫ్యామిలీ.. డిఫరెంట్‌గా బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

వచ్చే నెల పెళ్లి.. హీరోయిన్ కావ్య కల్యాణ్ రామ్ బ్యాచిలర్ పార్టీ (ఫొటోలు)
photo 5

ముంబై : ఎస్క్వైర్ ఇండియా x మైఖేల్ కోర్స్ దీపావళి వేడుక (ఫోటోలు)

Video

View all
Elon Musk Loses Rs 39 lakh crore in Just 2 Days 1
Video_icon

ఎలాన్ మస్క్ కు భారీ షాక్.. రెండు రోజుల్లో రూ.39 లక్షల కోట్ల నష్టం!
How to Start an ATM Business with ₹5 Lakh Investment 2
Video_icon

రూ.5 లక్షల పెట్టుబడి! నెలకు రూ.90 వేల ఆదాయం? ఎలాగంటే!

YSRCP Agent In Critical Condition 3
Video_icon

TDP నేతల దాడి..మృత్యువుతో పోరాడుతున్న మునిరత్నం
Today Gold and Silver Rates 4
Video_icon

భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. ధనత్రయోదశి స్పెషల్!
High Tension At Guntur Govt Hospital 5
Video_icon

లేళ్ల అప్పిరెడ్డిని కలవనీయకుండా... హాస్పిటల్ వద్ద హై టెన్షన్
Advertisement
 