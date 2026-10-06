అమెరికాలో ఘనంగా ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ శతాబ్ది ఉత్సవాలు

ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ పూర్వ విద్యార్థుల సంఘం నార్త్ అమెరికా (AANA) ఆధ్వర్యంలో అమెరికాలోని హ్యూస్టన్, టెక్సాస్లో అక్టోబర్ 10, 2026న, అలాగే ఫోర్డ్స్, న్యూజెర్సీలో అక్టోబర్ 17, 2026న ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ శతాబ్ది ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించనున్నారు. భారతదేశంలోని విశాఖపట్నంలో ఉన్న ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం 100 ఏళ్ల ప్రస్థానాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నారు.
విశ్వవిద్యాలయం అందించిన ఘనమైన సేవలను, దాని చారిత్రక వారసత్వాన్ని గౌరవించడం, తరతరాల విద్యార్థుల జీవితాలను తీర్చిదిద్దడంలో విశ్వవిద్యాలయం పోషించిన విశిష్ట పాత్రను స్మరించుకోవడం, అలాగే భవిష్యత్తులో విశ్వవిద్యాలయ అభివృద్ధికి పూర్వ విద్యార్థులు ఏ విధంగా మరింతగా సహకరించగలరో అన్వేషించడం ఈ కార్యక్రమాల ప్రధాన ఉద్దేశాలు. హ్యూస్టన్, న్యూజెర్సీలలో జరిగే ఈ రెండు కార్యక్రమాలకు వందలాది మంది పూర్వ విద్యార్థులు, ఆహ్వానితులు, శ్రేయోభిలాషులు హాజరుకానున్నారు.
ఈ వేడుకలకు ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ ఉపకులపతి డా. జి. పి. రాజశేఖర్, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల డీన్ డా. పాల్ డగ్లస్ హాజరుకానున్నారు. ఈ సందర్భంగా పూర్వ విద్యార్థులకు విశ్వవిద్యాలయ నాయకత్వంతో ప్రత్యక్షంగా మమేకమై, ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పూర్వ విద్యార్థుల మధ్య మరింత బలమైన అనుబంధాన్ని ఏర్పరచుకునే మార్గాలపై చర్చించే అవకాశం లభిస్తుంది.
హ్యూస్టన్లో జరిగే శతాబ్ది వేడుకలను హ్యూస్టన్లోని భారత కాన్సుల్ జనరల్ ప్రారంభించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ పూర్వ విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించి తన సందేశాన్ని అందించనున్నారు. న్యూజెర్సీలో జరిగే ఈ వేడుకను ప్రపంచ ప్రఖ్యాత రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ పద్మభూషణ్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడు ప్రారంభించనున్నారు. ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా న్యూజెర్సీ అసెంబ్లీ మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఉపేంద్ర చివుకుల, న్యూజెర్సీ ఎడిసన్ నగర మేయర్ శ్రీ సామ్ జోషి పాల్గొననున్నారు.
ఈ శతాబ్ది వేడుకలలో ముఖ్య ఆకర్షణగా ప్రత్యేక శతాబ్ది స్మారక సంచిక (Centenary Souvenir)ను విడుదల చేయనున్నారు. ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం 100 ఏళ్ల ప్రస్థానాన్ని, దాని ఘనతను, అలాగే విశ్వవిద్యాలయ పూర్వ విద్యార్థుల విజయాలు, సేవలను ఈ స్మారక సంచికలో ప్రతిబింబించనున్నారు. నార్త్ అమెరికాలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన విశిష్ట ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ పూర్వ విద్యార్థులను ఈ వేడుకల సందర్భంగా ఘనంగా సత్కరించనున్నారు.
ఈ కార్యక్రమాలు పూర్వ విద్యార్థులకు తమ విశ్వవిద్యాలయ జీవితంలోని మధుర జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకోవడానికి, అనుభవాలను పరస్పరం పంచుకోవడానికి, అలాగే తమ వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితాలను తీర్చిదిద్దడంలో ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం పోషించిన కీలక పాత్రను స్మరించుకోవడానికి ఒక ప్రత్యేక అవకాశాన్ని కల్పించనున్నాయి. అయితే, ఈ కార్యక్రమాల ఉద్దేశం కేవలం చారిత్రక మైలురాయిని జరుపుకోవడానికే పరిమితం కాదు.
ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ సంస్థాగత విద్యా అభివృద్ధికి కూడా ఈ కార్యక్రమాలలో ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇవ్వనున్నారు. విశ్వవిద్యాలయ విద్యా ప్రమాణాలను అమెరికాలోని ప్రముఖ పరిశోధనా విశ్వవిద్యాలయాల స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు అవసరమైన వ్యూహాలను చర్చించేందుకు వర్క్షాప్లు, పరస్పర చర్చా కార్యక్రమాలను నిర్వహించనున్నారు.
ఈ చర్చల్లో ఆర్థిక, సాంకేతిక, పరిశోధనా, విద్యా రంగాలలో పూర్వ విద్యార్థుల సహకారాన్ని విశ్వవిద్యాలయంలోని ముఖ్యమైన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు సమర్థవంతంగా మళ్లించడం వంటి అంశాలు ప్రధానంగా చర్చకు రానున్నాయి. మరో ముఖ్యమైన చర్చా అంశం ఉన్నత విద్యలో కృత్రిమ మేధస్సు (Artificial Intelligence – AI) సామర్థ్యం. ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలోని ఇంజనీరింగ్, ఫార్మసీ, న్యాయశాస్త్రం, సైన్స్ అండ్ ఆర్ట్స్ వంటి విభిన్న విద్యా విభాగాలలో పాఠ్య ప్రణాళిక రూపకల్పన, బోధన, పరిశోధనచ విద్యా కార్యక్రమాలలో AIని ఎలా సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవచ్చో పూర్వ విద్యార్థులు చర్చించనున్నారు.
ఈ వేడుకలు ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం శతాబ్ద కాలపు ఘన విజయాలకు నివాళిగా, అలాగే మరింత శక్తివంతమైన, ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ నిర్మాణానికి పూర్వ విద్యార్థుల నిబద్ధతకు ప్రతీకగా నిలవాలన్నదే ఆశయం.
ఇదీ చదవండి: ఘనంగా వారధి ఫౌండేషన్ వేడుకలు