లక్నో: ఉత్తరప్రదేశ్కు చెందిన ఓ మహిళ 9 ఏళ్ల పాటు తన గల్ల (పిగ్గీ బ్యాంక్)లో డబ్బు దాచుకుంది. చివరకు ఆ డబ్బుతో కారు, ఫోన్ లేదా మరేదైనా విలాసవంతమైన వస్తువు కొనకుండా, ఓ స్థలం కొనుగోలు చేసింది.
ఇన్స్టాగ్రామ్ వినియోగదారు దీక్షా జైస్వాల్ తన ఖాతాలో ఈ వీడియోను షేర్ చేశారు. 2017 నుంచి ఏళ్ల తరబడి డబ్బు దాచుకోవడం ద్వారా తాను ఏం సాధించానో అందులో చూపించారు.
వీడియోలో దీక్షా నవ్వుతూ తన పిగ్గీ బ్యాంక్ను ఖాళీ చేస్తూ కనిపించారు. ఏళ్ల తరబడి జాగ్రత్తగా దాచుకున్న నోట్ల కట్టలు, నాణేలను బయటకు తీశారు. "2017 నుంచి డబ్బు దాచుకోవడం ద్వారా ఏం సాధించారు?" అని వీడియోలో ఒకరు ప్రశ్నించింది.
ఆ తర్వాత దీక్షా ఓ బ్యాగ్తో నడుస్తూ కనిపించారు. అందులోంచి 7 నుంచి 8 నగదు కట్టలను బయటకు తీశారు. తాను దాచుకున్న డబ్బుతో పెద్ద కొనుగోలు చేయబోతున్నట్లు ఇది సూచించారు.
తర్వాతి దృశ్యంలో ఆ డబ్బుతో ఆమె ఏం కొనుగోలు చేశారో వెల్లడైంది. వాహనం లేదా మరో ఖరీదైన వస్తువు కొనకుండా, దీక్షా ఓ స్థలంలో పెట్టుబడి పెట్టారు.
ఆ తర్వాత ఆమె తన కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి ఫొటోలకు పోజులిచ్చారు. తన తాజా పెట్టుబడిని గర్వంగా చూపిస్తూ, ఏళ్ల తరబడి డబ్బు దాచుకున్న తర్వాత సాధించిన విజయాన్ని జరుపుకున్నారు.
ఈ వీడియో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. కాలక్రమంలో విలువ కోల్పోయే వస్తువుపై డబ్బు ఖర్చు చేయకుండా, ఆస్తిలో పెట్టుబడి పెట్టిన ఆమె నిర్ణయాన్ని పలువురు ప్రశంసించారు.
ఓ వినియోగదారు ఇన్నేళ్లు డబ్బు దాచుకున్న తర్వాత ఆమె కారు కొనకపోవడం సంతోషంగా ఉందని చెప్పారు. మరో వినియోగదారు తన సొంత సంపాదనతో ఓ మహిళ ఆస్తిలో పెట్టుబడి పెట్టడం చూసి "చాలా సంతోషంగా, చాలా గర్వంగా ఉంది" అని చెప్పారు. ఇదే సరైన మార్గమని పేర్కొన్నారు.
మరికొందరు ఆమె చివర్లో కారు, ఫోన్ లేదా బంగారం చూపిస్తారని ఊహించినట్లు చెప్పారు. కానీ ఆమె తీసుకున్న నిర్ణయం చూసి ఆనందం కలిగిందన్నారు. ఓ ప్రేక్షకుడు తన ఫీడ్లో కనిపించిన వారిలో ఆమెనే తెలివైన వ్యక్తి అని పేర్కొన్నారు. చిన్న వయసులోనే ఆమె పెట్టుబడులపై అవగాహన కలిగి ఉండటం బాగుందన్నారు.