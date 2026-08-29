నన్ను కూడా చేర్చుకోండి సార్‌! నాకు చాలా అనుభవం ఉంది!!

తెలుగులో 'మొగలిరేకులు' సీరియల్తో నటిగా పరిచయమై గుర్తింపు తెచ్చుకున్న శిరీష.. మళ్లీ పెళ్లి చేసుకుంది.
వారం గడిచిపోయినా సరే ఇప్పటికీ థియేటర్లలో 'ఇరుముడి' సినిమా అదరగొడుతోంది.
ఆ నవ్వు ప్రపంచాన్నే చుట్టేసింది..
..కరువెక్కడా కనపడి చావదేం!!
బెంగళూరు: కర్ణాటక కేబినెట్ నుంచి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు శుక
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Aug 29 2026 1:01 PM | Updated on Aug 29 2026 1:05 PM
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