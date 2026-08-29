 నేపాల్‌ వరదలు.. భారత విదేశాంగ శాఖ కీలక ప్రకటన | Key statement by the Indian Ministry of External Affairs on the Nepal floods | Sakshi
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నేపాల్‌ వరదలు.. భారత విదేశాంగ శాఖ కీలక ప్రకటన

Aug 29 2026 6:51 PM | Updated on Aug 29 2026 7:11 PM

Key statement by the Indian Ministry of External Affairs on the Nepal floods

సాక్షి, ఢిల్లీ: నేపాల్‌ వరదల్లో గల్లంతైన భారతీయులపై విదేశాంగ శాఖ కీలక ప్రకటన విడుదల చేసింది.  ఆకస్మిక వరదల్లో మెుత్తంగా 287 మంది భారతీయులు గల్లంతు కాగా వారిలో 88 మంది సురక్షితంగా బయిటపడినట్లు తెలిపింది. గల్లంతైన వారిలో 128 మంది ఎన్నారైలు ఉన్నట్లు పేర్కొంది. గల్లంతైన వారి కోసం భారత సహాయక బృందాలు గాలింపులు చేపడుతున్నట్లు విదేశాంగ శాఖ ప్రకటన విడుదల చేసింది.

120 మంది భారతీయులు చైనా నుంచి నేపాల్‌ చేరుకున్నట్లు తెలిపింది. అదే విధంగా మృతుల డీఎన్ఏ పరీక్షల వివరాల కోసం  ఆరు ఫోరెన్సిక్ టీములను  కేంద్ర ప్రభుత్వం నేపాల్ పంపినట్లు పేర్కొంది. హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్టు నుంచి నలుగురు భారతీయులు సురక్షితంగా బయటపడినట్లు తెలిపింది. 
 

నేపాల్–టిబెట్ వరదలు:  ప్రస్తుత వివరాలు

1. మొత్తం పరిస్థితి
    •    నేపాల్–టిబెట్ మానవతా సంక్షోభం విపత్కరం.
    •    633 మరణాలు, 2,980 మంది మిస్సింగ్
    •    నేపాల్: 626 మరణాలు, 2,426 తప్పిపోయినవారు (517 విదేశీయులు, 300+ భారతీయులు).
    •    3,700+ మంది రక్షణ, 2,400+ మందిని 14 సైనిక హెలికాప్టర్‌లు గాలివెంటన్.
    •    11,000+ భద్రతా సిబ్బంది సెర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ.
    •    రోడ్లు/వంతెనలు నాశనం, బురద, కొండచరియలు, వర్షం, కఠిన భూభాగం యాక్సెస్‌ను పరిమితం చేస్తున్నాయి.
    •    నేపాల్ అంతర్జాతీయ సహాయం స్వీకరిస్తోంది. భారత్, ఇతర దేశాలు మద్దతు ఇస్తున్నాయి.
 

2. ఆంధ్రప్రదేశ్ – 13 మంది జాడ తెలియదు
    •    13 మంది AP సంబంధితులు జాడ తెలియదు (7 AP నివాసులు + 6 AP మూలం NRIలు/విదేశీయులు).
    •    6 మంది NRIలలో 4 మంది ఇషా ఫౌండేషన్ గ్రూప్‌కు సంబంధించినవారు.
 

AP నివాసులు – 7:
    1    అన్నండేవర వెంకట్రామ్ — 9663722477 | కాకినాడ/బెంగళూరు
    2    అన్నండేవర అనఘ — 9663766711 | కాకినాడ/బెంగళూరు
    3    చొప్పరాపు రమేష్ బాబు — 8861299006 | కృష్ణా/కనూరు | గైరాంగ్ ఇమ్మిగ్రేషన్ ఆఫీస్, చైనా
    4    సంతోష్ సాహు — 447860430921 | పార్వతీపురం | NRT–లండన్
    5    స్పందన్ సాహు — 447587741850
    6    పాధ్య సురభి మన్మథ్ — కాంటాక్ట్ అందుబాటులో లేదు
    7    సైనా కుమారి సాహు — కాంటాక్ట్ అందుబాటులో లేదు
 

AP మూలం NRIలు/విదేశీయులు – 6: 8. వి.ఎల్. బాల సుబ్రమణ్యం — 7416410673 | గైరాంగ్ | ఇషా ఫౌండేషన్
9. అట్లూరి శశి కుమార్ — +1-6095778200 | గైరాంగ్ | ఇషా ఫౌండేషన్
10. నిమ్మగడ్డ రాజ్యలక్ష్మి — 7416083300 | గైరాంగ్ | ఇషా ఫౌండేషన్
11. కె. గోవింద్ — 6367167312 | ఇషా ఫౌండేషన్
12. సుహాసిని రెడ్డి కండిమల్ల — కాంటాక్ట్/లొకేషన్ అందుబాటులో లేదు
13. రంగనాథ్ — 8790040944 | ధుంచే/స్యాబ్రుబేసి | న్యూజిలాండ్ పౌరుడు (AP సంబంధం)
 

3. భాస్కర్ శాస్త్రి & కుటుంబం – ఆదోని, కర్నూలు
    •    భాస్కర్ శాస్త్రి, మణి శారద, రఘునాద శాస్త్రి, హంశిక సురక్షితంగా ఉన్నారు.
    •    రఘునాద శాస్త్రికి తీవ్ర పల్మనరీ ఎడిమా వచ్చి ఆక్సిజన్ అవసరం.
    •    28 ఆగస్టు: సాగా చేరి హోటల్‌లో ఆక్సిజన్ ఏర్పాటు.
    •    29 ఆగస్టు: న్యాలామ్ కౌంటీ చేరారు (కొడారి సరిహద్దుకు సుమారు 50 కి.మీ.).
    •    కొడారి → కాఠ్మండు వైపు కదలనున్నారు (సరిహద్దు, వాతావరణం, రోడ్ పరిస్థితులపై ఆధారపడి).
    •    కీలక అవసరం: కొడారి–కాఠ్మండు ప్రయాణానికి పోర్టబుల్ ఆక్సిజన్/ఆక్సిజన్ ఉన్న వాహనం ఏర్పాటు చేయాలి.
    •    30/31 ఆగస్టు కాఠ్మండు చేరే అవకాశం. 1 సెప్టెంబర్ 2026 కాఠ్మండు–ముంబై–హైదరాబాద్ ఫ్లైట్ ధృవీకరించబడింది.
కాంటాక్ట్స్:
భాస్కర్ శాస్త్రి: 94401 96543 | హంశిక: 9036536111 | గ్రూప్ కోఆర్డినేటర్: +977 9843057721 | మూన్ హిమాలయ అడ్వెంచర్: +977 9860455963 / +977 1-5924890

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