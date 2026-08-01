 భార్యను చంపి.. ఆమె సమాధి వద్దే ఆత్మహత్య చేసుకుని.. | wife and husband incident in Kurnool District | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భార్యను చంపి.. ఆమె సమాధి వద్దే ఆత్మహత్య చేసుకుని..

Aug 1 2026 7:46 AM | Updated on Aug 1 2026 7:46 AM

wife and husband incident in Kurnool District

కర్నూలు జిల్లా: నిద్రిస్తున్న భార్యను అతికిరాతకంగా గొడ్డలితో నరికి చంపిన నిందితుడు ఆమె సమాధి వద్దే బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. స్థానికులు, సీఐ మధు వివరాలు తెలిపారు. రంగారెడ్డి జిల్లా మంచాల మండలం నోముల గ్రామానికి చెందిన మాదరమోని బాబు (56), అమృత (45) దంపతులు. వీరికి ఇద్దరు కుమారులున్నారు.

 మద్యానికి అలవాటు పడిన బాబు తరచూ భార్యతో గొడవ పడేవాడు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 24న మద్యం మత్తులో ఇంట్లో నిద్రిస్తున్న భార్యను కిరాతకంగా గొడ్డలితో నరికి చంపాడు. అనంతరం వ్యవసాయ పొలం వద్దకు వెళ్లి ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించాడు. విషయం తెలిసిన పోలీసులు అతడిని పట్టుకొని రిమాండ్‌కు తరలించారు. వారం రోజుల కిందట పూచీకత్తుపై విడుదలయ్యాడు.

 ఈ క్రమంలో అతనితో ఎవరూ సరిగా మాట్లాడటం లేదు. దీంతో మానసిక వేదనకు గురైన బాబు గురువారం రాత్రి నోములలోని వ్యవసాయ పొలం వద్ద ఉన్న భార్య సమాధి వద్దకు వెళ్లి అక్కడే నిద్రపోయాడు. శుక్రవారం తెల్లవారుజామున చెట్టుకు ఉరి వేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఉదయం పొలాలకు వెళ్లిన రైతులు చూసి కుటుంబసభ్యులు, పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పంచనామా నిర్వహించారు. ఇబ్రహీంపట్నం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో పోస్టుమార్టం అనంతరం మృతదేహాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు.   

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నాడు జగన్‌ శంకుస్థాపన.. నేడు ‘భోగాపురం’ అందాలు (ఫొటోలు)
photo 2

గోదావరి ఉగ్రరూపం.. భద్రాచలం వద్ద ప్రమాద హెచ్చరికలు (ఫొటోలు)
photo 3

చుక్కల డ్రస్‌లో చక్కనమ్మ (ఫొటోలు)
photo 4

భర్తతో 'జబర్దస్త్' ఫైమా.. హ్యాపీ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

బోల్డ్ లుక్స్‌లో బిగ్ బాస్ ప్రియాంక (ఫొటోలు)

Video

View all
A Technical Fault In A Zipline Left A Tourist Stranded Mid Air 1
Video_icon

ఎంత పని అయిపోయింది అన్న..!
The Real Story Behind Bhogapuram Airport 2
Video_icon

నమ్మరేంట్రా బాబు.. జగన్ క్రెడిట్ కొట్టేసి దొరికిపోయిన బాబు!
BV Ram Sensational Comments On Chandrababu And Nara Lokesh 3
Video_icon

ఏం పీకావని శిలాఫలకంలో నీ పేరు పెట్టుకున్నావు.. GMR బదులు లోకేష్ అని పెట్టుకో...
Big Question Debate On Chandrababu Bhogapuram Airport Credit Chori 4
Video_icon

బోగస్ బాబు అసలు నిజాలు
YS Jagan Great Visionary About Bhogapuram Airport 5
Video_icon

భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్ నిర్మాణంపై జగన్ మాస్టర్ ప్లాన్
Advertisement
 