యూపీలో కాంగ్రెస్‌ కొత్త పాచిక.. ఎన్నికల్లో ఆమె గెలిపిస్తుందా?

ఉత్తరప్రదేశ్లో 2027 అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు కాంగ్రెస్ కీలక సంస్థాగత మార్పు చేసింది. రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న అజయ్ రాయ్ను తప్పించి, రాంపూర్ ఖాస్ నుంచి వరుసగా మూడుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన ఆరాధనా మిశ్రా ‘మోనా’ను కొత్త అధ్యక్షురాలిగా నియమించింది. సహారన్పూర్ ఎంపీ ఇమ్రాన్ మసూద్ను రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా నియమించింది.
ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ను గెలిపించే స్థాయిలో ఆరాధనా మిశ్రా ‘మోనా’ ప్రభావం చూపగలరా అన్నది ఇప్పుడు కీలక ప్రశ్నగా మారింది. వచ్చే ఏడాది జరగనున్న ఎన్నికలకు ముందు ఆమెకు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష బాధ్యతలు అప్పగించడం పార్టీకి పెద్ద పరీక్షగా మారనుంది. 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో సమాజ్వాదీ పార్టీతో కలిసి పోటీ చేసిన కాంగ్రెస్ రాష్ట్రంలో 6 స్థానాలు గెలుచుకుంది. ఎస్పీ 37 స్థానాలు గెలవగా, ఈ కూటమి కలిసి బీజేపీని 33 స్థానాలకు పరిమితం చేసింది. అయితే 2027 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఈ విజయాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడం మోనా ముందున్న సవాలు.
రాష్ట్రంలో పార్టీని క్షేత్రస్థాయిలో బలోపేతం చేయడం, కార్యకర్తల్లో నమ్మకం పెంచడం, ఎస్పీతో సీట్ల పంపకంపై సమన్వయం సాధించడం ఆమెకు కీలకం కానుంది. బ్రాహ్మణ వర్గానికి చెందిన మోనాతో పాటు ముస్లిం నేత ఇమ్రాన్ మసూద్ను కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడిగా నియమించడం ద్వారా విస్తృత సామాజిక ప్రాతినిధ్యాన్ని సాధించేందుకు కాంగ్రెస్ ప్రయత్నించినట్లు రాజకీయ పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు. అయితే ఈ వ్యూహం ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఎంతవరకు ప్రభావం చూపుతుందో 2027 ఎన్నికల్లోనే తేలనుంది.
ఆరాధనా మిశ్రా ఎవరు?
బ్రాహ్మణ సామాజిక వర్గానికి చెందిన ఆరాధనా మిశ్రా గతంలో ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో కాంగ్రెస్ శాసనసభా పక్ష నేతగా పనిచేశారు. 1974లో ప్రయాగ్రాజ్లో జన్మించిన ఆమె 1998లో కాంగ్రెస్లో చేరారు. 2002లో ప్రతాప్గఢ్లోని సంగ్రామ్గఢ్ బ్లాక్ ప్రముఖ్గా ఎన్నికై, వరుసగా మూడు పర్యాయాలు ఆ పదవిలో కొనసాగారు. అలహాబాద్ విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుకున్న ఆమె సహారా ఇండియాతో పాటు కార్పొరేట్ రంగంలో పనిచేశారు.
పలు స్వచ్ఛంద సంస్థలతోనూ అనుబంధంగా ఉన్నారు. 2014లో ఆమె తండ్రి, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత ప్రమోద్ తివారీ రాజ్యసభకు వెళ్లిన తర్వాత రాంపూర్ ఖాస్ అసెంబ్లీ స్థానానికి జరిగిన ఉప ఎన్నికలో ఆరాధనా మిశ్రా పోటీ చేసి విజయం సాధించారు. ఆ తర్వాత 2017, 2022 ఎన్నికల్లోనూ అదే స్థానాన్ని నిలబెట్టుకున్నారు. 2022లో బీజేపీ అభ్యర్థి నాగేశ్ ప్రతాప్ సింగ్పై 14,741 ఓట్ల తేడాతో గెలిచారు. ఆమె తండ్రి ప్రమోద్ తివారీ 1980 నుంచి 2012 వరకు రాంపూర్ ఖాస్ స్థానాన్ని వరుసగా 9 సార్లు గెలిచారు.
ప్రమోద్ తివారీ ప్రస్తుతం రాజ్యసభలో ప్రతిపక్ష ఉపనేతగా ఉన్నారు. సమాజ్వాదీ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ములాయం సింగ్ యాదవ్తో ఆయనకు సన్నిహిత సంబంధాలు ఉండేవని కాంగ్రెస్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. 2014లో కాంగ్రెస్కు రాజ్యసభకు పంపేంత సంఖ్యాబలం లేని సమయంలో ఎస్పీ మద్దతుతో తివారీ రాజ్యసభకు ఎన్నికయ్యారు. 2022లో రాజస్థాన్ నుంచి మరోసారి రాజ్యసభకు ఎన్నికయ్యారు.
ఆరాధనా మిశ్రా ప్రియాంక గాంధీ బృందంలోనూ కీలకంగా పనిచేశారు. 2022 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో కాంగ్రెస్ నిర్వహించిన ‘లడ్కీ హూన్, లడ్ సక్తీ హూన్’ ప్రచారంలో ఇద్దరూ కలిసి పనిచేశారు. ప్రస్తుతం మిశ్రా, ఇమ్రాన్ మసూద్తో పాటు అత్యంత వెనుకబడిన వర్గానికి చెందిన దేవేంద్ర నిషాద్, దళిత నేత ఆలోక్ ప్రసాద్లకు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్లో కీలక బాధ్యతలు అప్పగించారు.
సమాజ్వాదీ పార్టీతో సీట్ల సర్దుబాటుపై కాంగ్రెస్ చర్చలు కొనసాగుతున్న సమయంలో ఈ మార్పులు జరిగాయి. కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించిన ఆరాధనా మిశ్రా మాట్లాడుతూ, “సమయం తక్కువగా ఉంది, సవాళ్లు అనేకం ఉన్నాయన్నది నిజం. 2027లో మనమే ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయబోతున్నామనే నమ్మకాన్ని రాష్ట్రంలోని ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలో కల్పించడమే నా ప్రాధాన్యం” అని చెప్పారు. 2027 ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ తన సంస్థాగత బలాన్ని ఎంతవరకు పెంచుకోగలదన్నదే ఇప్పుడు కీలకంగా మారనుంది.