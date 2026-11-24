సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: తన తండ్రి, మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ హత్యపై లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆయన్ను చంపించేందుకే ముందుగా భద్రతను తొలగించారని, హత్యకు ఉద్దేశపూర్వకంగానే అనుకూలమైన వాతావరణం సృష్టించారని ఆరోపించారు.
తల్లి సోనియా గాంధీ రచించిన ‘బిలాంగింగ్’ పుస్తకంపై చర్చ సందర్భంగా రాహుల్, ప్రియాంక గాంధీలు ఆమెతో కలిసి ఓ వీడియోలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రాజీవ్ గాంధీ హత్యకు ముందు నాటి పరిస్థితులను వారు గుర్తుచేసుకున్నారు.
The proposal didn’t go according to plan and neither did my seventh birthday. The decision in 2004 gave some of us relief but others joy. There was an intention behind withdrawing Papa’s security. And even after 500+ pages there are some things Ma has left out of her book. Priyanka and I sat down with our mother to talk through all of it. Going back to those memories brought back the joy, the laughter and even the pain we felt at the time. Ma's journey of Belonging has been full of enormous love and terrible tragedy, and she has met all of it with dignity and courage.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 24, 2026
నాన్న భద్రతపై ముందే హెచ్చరించా
రాజీవ్ గాంధీ బిహార్లో పర్యటించిన సమయంలో రాహుల్ కూడా ఆయనతో పాటే ఉన్నారు. ఆ పర్యటనలో రాజీవ్పై రాళ్లు రువ్వారని సోనియా గాంధీ గుర్తుచేసుకున్నారు. సరైన భద్రత లేకుండా ప్రతిపక్ష పాలిత రాష్ట్రాల్లో పర్యటించడం చాలా ప్రమాదకరమని ఆమె ఆనాడే ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
“నాన్న భద్రతను తొలగించడం అనుకోకుండా జరిగింది కాదు.. ఆయన్ను చంపించేందుకే అలా చేశారు” అని ఈ వీడియోలో రాహుల్ స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు, ఇందిరా గాంధీ హత్య తర్వాత తన తండ్రి రాజీవ్ భద్రత విషయంలో అమ్మ తీవ్ర ఆందోళనతో ఉండేవారని ప్రియాంక గాంధీ తెలిపారు. ఇంటి చుట్టూ ఉన్న ముళ్ల కంచెలను స్వయంగా పరిశీలించడం, రాత్రివేళ భద్రతా సిబ్బంది నిద్రపోతున్నారా లేదా అని తనిఖీ చేయడం వంటివి చేసేవారని ప్రియాంక గుర్తు చేసుకున్నారు.
1991 మే 21న తమిళనాడులోని శ్రీపెరంబుదూరులో ఎన్నికల ప్రచారానికి వెళ్లిన రాజీవ్ గాంధీ మానవ బాంబు పేలుడులో మరణించిన సంగతి తెలిసిందే. అప్పటికి ఆయన వయసు 46 సంవత్సరాలు.
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