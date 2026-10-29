రక్తవర్ణంలోకి మారిన ఆకాశం.. అర్నబ్‌ తుపాన్‌ ప్రభావమేనా?

ఛత్తీస్గఢ్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆకాశం ఎర్రగా మారినట్లు కనిపిస్తున్న వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారాయి. దంతేవాడ, కిరండూల్ ప్రాంతాలకు చెందినవిగా చెబుతున్న ఈ దృశ్యాలను ‘అర్నబ్’ తుపాన్ ప్రభావంతో ఆకాశం రంగు మారిందంటూ పలువురు షేర్ చేస్తున్నారు. అయితే, ఛత్తీస్గఢ్లో ఆకాశం ఎర్రగా మారడానికి తుపానే కారణమని నిపుణులు స్వతంత్రంగా నిర్ధారించలేదు.
తుపాన్ల సమయంలో బలమైన గాలులు దుమ్ము, ఇసుక, ఇనుము అధికంగా ఉండే ఎర్రటి మట్టిని పెద్ద మొత్తంలో పైకి ఎగదోసి వాతావరణంలోకి తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉందని నిపుణులు వివరించారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆకాశం ఎరుపు రంగులో కనిపించవచ్చని తెలిపారు. అయితే, ఛత్తీస్గఢ్లో ప్రస్తుతం కనిపిస్తున్న దృశ్యాలకు ఇదే కారణమని నిర్ధారణ కాలేదు.
ఈ దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో పలువురి దృష్టిని ఆకర్షించాయి. కొందరు ప్రముఖ వెబ్ సిరీస్ ‘స్ట్రేంజర్ థింగ్స్’తో పోలుస్తూ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఒకరు ‘తలకిందులైందా?’ అని ప్రశ్నించగా, మరొకరు ‘వెక్నా వస్తున్నాడు’ అని పేర్కొన్నారు. ఇంకొందరు ‘ఈవిల్ డెడ్’ సినిమా నేపథ్యాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆకాశం రంగు మారడం ప్రమాదకరమై ఉండవచ్చని కొందరు ప్రజలను అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు.
ఆస్ట్రేలియాలోనూ ఇలాంటి దృశ్యాలు
ఈ ఏడాది మేలో ఆస్ట్రేలియా పశ్చిమ ప్రాంతంలోని డెన్హామ్ను ‘నారెల్’ తుఫాన్ తాకిన సమయంలోనూ ఆకాశం ఇలాగే ఎర్రగా కనిపించింది. అమెరికాలోని జాతీయ పర్యావరణ ఉపగ్రహాలు, సమాచారం, విశ్లేషణ విభాగం ప్రకారం.. ఆ ప్రాంతంలోని మట్టిలో ఇనుము అధికంగా ఉంటుంది. తుపాను పరిస్థితుల్లో ఈ మట్టి వేగంగా కదలడం, గాలిలోకి ఎగరడం వల్ల ఆకాశం అంగారక గ్రహంపై ఉన్నట్లుగా కనిపించవచ్చు.
అర్నబ్ తుపాన్ ప్రభావం
అర్నబ్ తుఫాన్ అక్టోబర్ 28న ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్ని తాకింది. గంటకు 130 కిలోమీటర్ల వేగంతో నిరంతర గాలులు వీచాయి. భారత వాతావరణ విభాగం ఈ తుఫాన్ను ‘అత్యంత తీవ్ర తుపాన్’గా వర్గీకరించింది. దీని ప్రభావంతో చెట్లు నేలకూలడం, పంటలు, ఇళ్లు నీటమునగడం, చేపల వేటకు ఆటంకం కలగడం, రవాణా, విద్యుత్ వ్యవస్థలకు అంతరాయం ఏర్పడటం వంటి నష్టాలు సంభవించాయి.
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తుపాన్ ప్రభావాలు అక్టోబర్ 31 వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉన్నాయని అంచనా. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి బిహార్ వరకు పలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక, రక్షణ చర్యలకు ఏర్పాట్లు చేశాయి. ఛత్తీస్గఢ్లో ఎర్రటి ఆకాశం వెనుక అసలు కారణం ఏమిటన్నది తేలాలంటే స్వతంత్ర వాతావరణ పరిశీలనలు, నిపుణుల నిర్ధారణ అవసరం.