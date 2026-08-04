 ఉద‌యనిధి స్టాలిన్‌కు ఊర‌ట‌ | udhayanidhi stalin get bail | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఉద‌యనిధి స్టాలిన్‌కు ఊర‌ట‌

Aug 4 2026 2:29 PM | Updated on Aug 4 2026 2:44 PM

udhayanidhi stalin get bail

సాక్షి,చెన్నై: నటి త్రిషను ఉద్దేశిస్తూ అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారనే ఆరోపణలపై అరెస్ట్ అయిన డీఎంకే నేత, తమిళనాడు ప్రతిపక్ష నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్‌కు మద్రాస్ హైకోర్టులో భారీ ఊరట లభించింది. ఈ కేసులో ఆయన దాఖలు చేసిన అత్యవసర పిటిషన్‌ను విచారించిన న్యాయస్థానం.. ఉదయనిధికి స్టేషన్ బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అలాగే, ఆయనను ఈ రోజే విడుదల చేయాలని పోలీసులను ఆదేశించింది.

మంగళవారం ఉదయం తంజావూరులో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో నటి త్రిషను ఉద్దేశిస్తూ ఉదయనిధి స్టాలిన్ అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారంటూ తమిళనాడులో తీవ్ర రాజకీయం దుమారం రేగింది. దీనిపై అధికార టీవీకే పార్టీతో పాటు పలువురు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుల మేరకు తమిళనాడులోని పలు   పోలీస్ స్టేషన్‌లలో ఆయనపై కేసులు నమోదయ్యాయి.

రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు చెన్నై నీలాంకరైలోని ఉదయనిధి నివాసానికి చేరుకుని ఆయనను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.అనంతరం పోలీసులు ఆయనను కోర్టులో ప్రవేశపెట్టేందుకు సిద్ధం చేయగా.. ఈ లోపు ఉదయనిధి స్టాలిన్ తరపు న్యాయవాదులు ముందస్తు బెయిల్ కోసం మద్రాస్ హైకోర్టులో అత్యవసరంగా పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.  

ఈ పిటిషన్‌పై మద్రాస్ హైకోర్టు మధ్యాహ్నం ప్రత్యేక విచారణ చేపట్టింది. విచారణ సందర్భంగా రాష్ట్ర అడ్వకేట్ జనరల్ స్పందిస్తూ.. ఉదయనిధి స్టాలిన్‌ను కస్టడీలో ఉంచే ఉద్దేశం తమకు లేదని కోర్టుకు స్పష్టం చేశారు. ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న న్యాయస్థానం.. పోలీసుల విచారణకు ఉదయనిధి పూర్తిస్థాయిలో సహకరించాలని సూచిస్తూనే, ఆయనకు స్టేషన్ బెయిల్ మంజూరు చేసింది. ఈ రోజే ఆయనను విడుదల చేయాల్సిందిగా ఆదేశాలు జారీ చేయడంతో డీఎంకే శ్రేణులు ఊపిరి పీల్చుకున్నాయి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వయసుతో పాటు అందమూ పెరుగుతోంది! (ఫొటోలు)
photo 2

ట్రెండింగ్‌లో ఉదయ్‌నిధి.. భార్య కృతికా, పిల్లలను చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 3

హంసలా మెరిసిపోతూ సింగర్ శ్రేయాఘోషల్ (ఫొటోలు)
photo 4

మాళవిక బర్త్ డే.. అందం ఉంది కానీ అదృష్టమే! (ఫొటోలు)
photo 5

చూడచక్కని చిన్నది యుక్తి తరేజా (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan to Visit Devarapalli Tomorrow to Meet Tobacco Farmers 1
Video_icon

రేపు దేవరపల్లికి YS జగన్

DMK Leader Udhayanidhi Stalin First Reaction On Arrest 2
Video_icon

నా అరెస్ట్ ఒక జోక్... అరెస్ట్ పై ఉదయనిధి రియాక్షన్
YSRCP Noori Fathima Fire's On Chandrababu Over Her Father Mustafa Arrest 3
Video_icon

మా నాన్న చేసిన తప్పేంటి నూరి ఫాతిమా ఫైర్
Ambati Rambabu Serious Comments on Chandrababu Over Mustafa & Virupakshi Arrests 4
Video_icon

భార్య బట్టలు మీరే చింపుకొని... మా నాయకులపై కేసులు పెడతారా?
Gorantla madhav Sensational Comments on Chandrababu Payyavula Keshav 5
Video_icon

చిత్తం శివుని మీద.. భక్తి చెప్పుల మీద.. బాబు, పయ్యావుల కేశవ్ ని ఏకిపారేసిన గోరంట్ల మాధవ్
Advertisement
 