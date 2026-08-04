సాక్షి,చెన్నై: నటి త్రిషను ఉద్దేశిస్తూ అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారనే ఆరోపణలపై అరెస్ట్ అయిన డీఎంకే నేత, తమిళనాడు ప్రతిపక్ష నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్కు మద్రాస్ హైకోర్టులో భారీ ఊరట లభించింది. ఈ కేసులో ఆయన దాఖలు చేసిన అత్యవసర పిటిషన్ను విచారించిన న్యాయస్థానం.. ఉదయనిధికి స్టేషన్ బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అలాగే, ఆయనను ఈ రోజే విడుదల చేయాలని పోలీసులను ఆదేశించింది.
మంగళవారం ఉదయం తంజావూరులో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో నటి త్రిషను ఉద్దేశిస్తూ ఉదయనిధి స్టాలిన్ అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారంటూ తమిళనాడులో తీవ్ర రాజకీయం దుమారం రేగింది. దీనిపై అధికార టీవీకే పార్టీతో పాటు పలువురు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుల మేరకు తమిళనాడులోని పలు పోలీస్ స్టేషన్లలో ఆయనపై కేసులు నమోదయ్యాయి.
రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు చెన్నై నీలాంకరైలోని ఉదయనిధి నివాసానికి చేరుకుని ఆయనను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.అనంతరం పోలీసులు ఆయనను కోర్టులో ప్రవేశపెట్టేందుకు సిద్ధం చేయగా.. ఈ లోపు ఉదయనిధి స్టాలిన్ తరపు న్యాయవాదులు ముందస్తు బెయిల్ కోసం మద్రాస్ హైకోర్టులో అత్యవసరంగా పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
ఈ పిటిషన్పై మద్రాస్ హైకోర్టు మధ్యాహ్నం ప్రత్యేక విచారణ చేపట్టింది. విచారణ సందర్భంగా రాష్ట్ర అడ్వకేట్ జనరల్ స్పందిస్తూ.. ఉదయనిధి స్టాలిన్ను కస్టడీలో ఉంచే ఉద్దేశం తమకు లేదని కోర్టుకు స్పష్టం చేశారు. ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న న్యాయస్థానం.. పోలీసుల విచారణకు ఉదయనిధి పూర్తిస్థాయిలో సహకరించాలని సూచిస్తూనే, ఆయనకు స్టేషన్ బెయిల్ మంజూరు చేసింది. ఈ రోజే ఆయనను విడుదల చేయాల్సిందిగా ఆదేశాలు జారీ చేయడంతో డీఎంకే శ్రేణులు ఊపిరి పీల్చుకున్నాయి.