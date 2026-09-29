సీఎం విజయ్‌ ఎవరి కోసం ఇలా చేస్తున్నారు?: ఉదయనిధి

చెన్నై: తమిళనాడులో వరుసగా జరుగుతున్న హత్యలను ప్రస్తావిస్తూ ముఖ్యమంత్రి సి.జోసెఫ్ విజయ్పై ప్రతిపక్ష నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్ విమర్శలు చేశారు. విజయ్ ఎవరి కోసం ఈ రీల్స్ ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నారని ఉదయనిధి నిలదీశారు. రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల పరిస్థితిపై ప్రజల్లో ఆందోళన పెరుగుతోందని పేర్కొంటూ ప్రభుత్వ స్పందన ఏదని ప్రశ్నించారు.
తిరునెల్వేలిలో పట్టపగలే డాల్టన్, నికోలస్ అనే సోదరులు కత్తిపోట్లకు గురై హత్యకు గురైన ఘటన నేపథ్యంలో ఉదయనిధి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. చెన్నైలోని ఐస్ హౌస్ ప్రాంతంలో అజిత్ అనే యువకుడు గంజాయి విక్రయాల్లో పోటీకి సంబంధించిన వివాదం తర్వాత ఓ గ్యాంగ్ చేతిలో దాడికి గురై హత్యకు గురయ్యాడు.
పరమక్కుడిలో కన్నగి అనే మహిళా పోలీసు కానిస్టేబుల్ను తోసివేయడంతో ఆమె మరణించారని, నేరాలను అడ్డుకోవాల్సిన పోలీసు సిబ్బందికే రక్షణ లేకుండా పోయిందని ఉదయనిధి తన సామాజిక మాధ్యమ పోస్టులో పేర్కొన్నారు. మైలాడుతురై, తిరువణ్ణామలై, సేలం, కన్యాకుమారి, తేనిలోని కుంబం ప్రాంతాల్లో 2 రోజుల్లో 9 హత్యలు నమోదయ్యాయని కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు.
వరుస హత్యలు జరుగుతున్న సమయంలో ప్రజలకు భద్రతపై నమ్మకం లేకుండా పోయిందని చెబుతూ.. “హత్యలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరుగుతుంటే, ప్రజలకు భద్రతా భావన లేకుండా పోయింది. ముఖ్యమంత్రి ఎవరి కోసం ఈ రీల్స్ ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నారు?” అని ప్రశ్నించారు.
ముఖ్యమంత్రి విజయ్ శాంతిభద్రతల పరిస్థితి దిగజారుతున్నా పట్టించుకోవడం లేదని ఉదయనిధి ఆరోపించారు. మిక్సర్ తినడం ఆపి, హత్యల పరంపరను అడ్డుకునేందుకు కఠిన చర్యలు తీసుకుని ప్రజల్లో నమ్మకాన్ని పునరుద్ధరించాలని ఆయన కోరారు. ఈ ఘటనలపై ప్రభుత్వ తదుపరి చర్యలు, పోలీసుల దర్యాప్తులు కీలకంగా మారనున్నాయి.