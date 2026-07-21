రాహుల్‌ గాంధీపై మండిపడ్డ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌

సాక్షి, ఢిల్లీ: లోక్సభ ప్రతిపక్షనేత రాహుల్ గాంధీ, ప్రధాని నివాసం ఎదుట చేసిన నిరసనపై కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఈ రోజు ( మంగళవారం) మండిపడ్డారు. విద్యార్థులకు మీరు ఆగ్రహం కంటే బాధ్యతనే బాకీ ఉన్నారన్నారు. విద్యార్థుల ఆందోళనను రాజకీయంగా వాడుకోవడం ఆపాలని హితవు పలికారు.
ఈ రోజు సాయంత్రం ప్రధాని నివాసం ఎదుట ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. నీట్ లీకేజ్కు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాలని రాహుల్ గాంధీ, మల్లికార్జున్ ఖర్గే, ప్రియాంక గాంధీ, యూపీ మాజీ సీఎం అఖిలేశ్ యాదవ్ నిరసన చేశారు. దీంతో పోలీసులు వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా తీవ్ర ఉద్రిక్తకర పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి.
కాగా తాజాగా ఈ అంశంపై విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. "భారతీయ విద్యార్థులకు కాంగ్రెస్ బదులివ్వాల్సింది ఆగ్రహం కాదు... బాధ్యత! రాజకీయ ప్రచారంలో విద్యార్థులను కేవలం ఒక వస్తువులా, వేదికగా వాడుకోవడం కంటే మెరుగైన భవిష్యత్తును పొందే అర్హత వారికి ఉంది" అని మంత్రి అన్నారు.