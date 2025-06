కోల్‌కతా: పశ్చిమబెంగాల్‌ రాష్ట్ర రాజధాని కోల్‌కతాలో ఆర్జీకర్‌ ఆస్పత్రిలో జూనియర్‌ వైద్యురాలి ఘటన మరువకముందే.. మరో దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది. పెళ్లికి నిరాకరించిందనే అకారణంగా లా విద్యార్థినిపై నిందితులు ముగ్గురు విద్యార్థులు దారుణానికి ఒడిగట్టారు. కాలేజీ గార్డు రూమ్‌లో తనపై సామూహిక అత్యాచారం చేసినట్లు బాధితురాలు పోలీసుల్ని ఆశ్రయించారు. దీంతో ఈ దుర్ఘటన దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం రేపుతోంది.

బాధితురాలు ప్రస్తుతం వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉంది. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ముగ్గురు నిందితుల్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిలో ఒకరు లా కాలేజీ పూర్వ విద్యార్థి కాగా.. మరో ఇద్దరు పూర్వ విద్యార్థులుగా పోలీసులు గుర్తించారు. అంతేకాదు, దారుణానికి ఒడిగట్టిన నిందితుల్లో ఒకరు బాధితురాలి ఇంటి పక్కనే నివాసం ఉంటున్నట్లు సమాచారం.

Kolkata Law student gang-raped inside college campus



