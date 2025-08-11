 హైదరాబాద్‌ : కిర్మాణీ ఆటోబయోగ్రఫీని ఆవిష్కరించిన సిరాజ్‌ (ఫొటోలు) | Kirmani Autobiography Stumped Book Launched in Hyderabad | Sakshi
హైదరాబాద్‌ : కిర్మాణీ ఆటోబయోగ్రఫీని ఆవిష్కరించిన సిరాజ్‌ (ఫొటోలు)

Aug 11 2025 1:14 PM | Updated on Aug 11 2025 1:14 PM

Kirmani Autobiography Stumped Book Launched in Hyderabad1
1/13

హైదరాబాద్‌: భారత మాజీ క్రికెటర్, 1983 వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌ గెలిచిన టీమిండియా వికెట్‌ కీపర్‌ సయ్యద్‌ కిర్మాణీ జీవిత కథ ‘స్టంప్డ్‌’ను భారత జట్టు పేస్‌ బౌలర్‌ మొహమ్మద్‌ సిరాజ్‌ ఆదివారం హైదరాబాద్‌లో ఆవిష్కరించాడు.

Kirmani Autobiography Stumped Book Launched in Hyderabad2
2/13

ఈ సందర్భంగా సిరాజ్‌ మాట్లాడుతూ ‘1983లో భారత జట్టు వన్డే వరల్డ్‌కప్‌ గెలిచిన సమయంలో నేనింకా పుట్టనే లేదు. మీ వికెట్‌ కీపింగ్‌ అద్భుతంగా ఉండేదని ఎంతో మంది చెప్పేవారు.

Kirmani Autobiography Stumped Book Launched in Hyderabad3
3/13

మీ ప్రదర్శన ఎందరికో స్ఫూర్తిదాయకం’ అని సిరాజ్‌ వ్యాఖ్యానించాడు.

Kirmani Autobiography Stumped Book Launched in Hyderabad4
4/13

టీమిండియా మాజీ సారథి అజహరుద్దీన్‌, సిరాజ్‌

Kirmani Autobiography Stumped Book Launched in Hyderabad5
5/13

Kirmani Autobiography Stumped Book Launched in Hyderabad6
6/13

Kirmani Autobiography Stumped Book Launched in Hyderabad7
7/13

Kirmani Autobiography Stumped Book Launched in Hyderabad8
8/13

Kirmani Autobiography Stumped Book Launched in Hyderabad9
9/13

Kirmani Autobiography Stumped Book Launched in Hyderabad10
10/13

Kirmani Autobiography Stumped Book Launched in Hyderabad11
11/13

Kirmani Autobiography Stumped Book Launched in Hyderabad12
12/13

Kirmani Autobiography Stumped Book Launched in Hyderabad13
13/13

# Tag
autobiography Hyderabad Mohammed Siraj photo gallery
