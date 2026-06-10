ఒకే కశ్మీర్.. రెండు విభిన్న వాస్తవాలు!

శ్రీనగర్: నియంత్రణ రేఖ (LoC)కి ఇరువైపులా ఉన్న కశ్మీర్ ప్రాంతాల్లో ప్రస్తుతం పూర్తిగా భిన్నమైన పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. ఒకవైపు పాకిస్తాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ (POK)లో ప్రజలు ఆర్థిక సమస్యలు, అధిక ధరలు, విద్యుత్ చార్జీల పెంపు, రాజకీయ హక్కుల అంశాలపై ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తుండగా.. మరోవైపు భారత జమ్మూ-కశ్మీర్లో భారీ మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులు, రైల్వే కనెక్టివిటీ, పర్యాటక అభివృద్ధి వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి.
పీవోకేలో ఇటీవల ముజఫరాబాద్, రావల్కోట్, మీర్పూర్ ప్రాంతాల్లో నిరసనలు ఉధృతమయ్యాయి. పెరుగుతున్న జీవన వ్యయం, నిరుద్యోగం, విద్యుత్ బిల్లుల భారం, పాలనాపరమైన సమస్యలపై ప్రజలు వీధుల్లోకి వచ్చి ఆందోళనలు చేపట్టారు. కొన్ని చోట్ల నిరసనకారులు, భద్రతా బలగాల మధ్య ఘర్షణలు చోటుచేసుకోగా, కాల్పులు జరిగినట్లు కూడా నివేదికలు వెల్లడించాయి. ఇంటర్నెట్ సేవల నిలిపివేత, పలువురిని అదుపులోకి తీసుకోవడం వంటి చర్యలు కూడా తీసుకున్నట్లు సమాచారం.
అదే సమయంలో భారత్వైపు జమ్మూ-కశ్మీర్లో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు వేగంగా సాగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా జోజిల్లా టన్నెల్ నిర్మాణంలో కీలక పురోగతి చోటుచేసుకుంది. కశ్మీర్, లడఖ్ వైపుల నుంచి తవ్వకాలు జరిపిన ఇంజినీర్లు భూగర్భంలో కలుసుకోవడంతో టన్నెల్ నిర్మాణంలో ముఖ్య దశ పూర్తయింది. 13.15 కిలోమీటర్ల పొడవైన ఈ సొరంగ మార్గం పూర్తయితే ఆసియాలోనే అత్యంత పొడవైన టన్నెల్లలో ఒకటిగా నిలవనుంది.
జమ్మూ-కశ్మీర్లో రైల్వే కనెక్టివిటీ కూడా గణనీయంగా మెరుగుపడుతోంది. చీనాబ్ రైల్వే వంతెన, ఉదంపూర్-శ్రీనగర్-బారాముల్లా రైల్వే ప్రాజెక్టు, వందే భారత్ రైళ్ల ప్రారంభం వంటి కార్యక్రమాలు ప్రాంత అభివృద్ధికి కొత్త ఊపునిస్తున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టుల వల్ల పర్యాటకం, వ్యాపారం, ఉపాధి అవకాశాలు మరింత పెరుగుతున్నాయి. పర్యాటక రంగంలో కూడా జమ్మూ-కశ్మీర్ రికార్డు స్థాయి వృద్ధిని నమోదు చేస్తోంది. గుల్మార్గ్, పహల్గామ్, సోనమార్గ్ వంటి ప్రాంతాలకు భారీ సంఖ్యలో పర్యాటకులు తరలివస్తున్నారు. దీనివల్ల స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊతం లభిస్తోంది. స్టార్టప్ రంగంలోనూ యువత ముందుకు వస్తుండగా, కొత్త పెట్టుబడులు ఆకర్షితమవుతున్నాయి.
మొత్తంగా చూస్తే, ఎల్వోసీకి ఇరువైపులా ఉన్న కశ్మీర్ ప్రాంతాలు ప్రస్తుతం రెండు విభిన్న దిశల్లో సాగుతున్నట్లు కనిపిస్తున్నాయి. అక్కడి ప్రజలు ఆర్థిక, రాజకీయ సమస్యలపై ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తుండగా, భారత జమ్మూ-కశ్మీర్లో మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణ, పెట్టుబడులు, పర్యాటకం, కనెక్టివిటీ అభివృద్ధి ప్రధానంగా కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో "రెండు కశ్మీర్ల కథ" మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది.