 ఎమర్జెన్సీ అంటే ఇదేనేమో.. బైక్‌తోనే వార్డులోకి ఎంట్రీ! | Youth Ride Motorcycle into Bidar Hospital Emergency Ward | Sakshi
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ఎమర్జెన్సీ అంటే ఇదేనేమో.. బైక్‌తోనే వార్డులోకి ఎంట్రీ!

Jul 26 2026 1:30 PM | Updated on Jul 26 2026 2:44 PM

Youth Ride Motorcycle into Bidar Hospital Emergency Ward

కర్ణాటక: తాగిన మత్తులో ఉన్న మందుబాబులు బైక్‌ను నేరుగా ఆస్పత్రిలోకి తీసుకువచ్చిన సంఘటన బీదర్‌లోని బ్రిమ్స్‌ ఆస్పత్రిలో చోటుచేసుకుంది. అనారోగ్యంగా ఉన్న స్నేహితుడిని బైక్‌పై ఎక్కించుకున్న మందుబాబు వాహనాన్ని వేగంగా నడుపుతూ ఆస్పత్రి ఆవరణలోకి దూసుకొచ్చి అదే వేగంతో రోగుల వార్డులోకి దూకించాడు. ఈ హఠాత్‌ పరిణామంతో సిబ్బంది, రోగులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకోగా వారితో వాగ్వాదానికి దిగారు. దీంతో పోలీసులు వారికి తమదైన శైలిలో కౌన్సిలింగ్‌ ఇచ్చారు.  

 

 

 

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