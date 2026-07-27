 పేపర్‌ లీక్‌ బిల్లు: ఎన్డీయే వ్యూహం.. విపక్షాల అస్త్రాలు | Parliament Monsoon Session 2026 Day 6 Live Updates And Top News Headlines, Debate On NEET Paper Leak Bill And More Topics | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Anti-paper Leak Bill: ఎన్డీయే వ్యూహం.. విపక్షాల అస్త్రాలు

Jul 27 2026 10:12 AM | Updated on Jul 27 2026 10:37 AM

Parliament Monsoon Session 2026 Live day 6 Updates

నీట్‌ పేపర్‌ లీక్‌ వ్యవహారం నేపథ్యంలో కేంద్రం తీసుకొస్తున్న పబ్లిక్‌ ఎగ్జామినేషన్స్‌ (ప్రివెన్షన్‌ ఆఫ్‌ అన్‌ఫెయిర్‌ మీన్స్‌) సవరణ బిల్లు-2026పై పార్లమెంట్‌లో వేడి చర్చకు రంగం సిద్ధమైంది. పరీక్షల లీకేజీలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు కఠిన నిబంధనలు తీసుకొస్తున్నామని కేంద్రం చెబుతుండగా.. నిరసనల సమయంలో జరిగిన పరిణామాలపై విపక్షాలు ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాలని భావిస్తున్నాయి.

పార్లమెంట్‌ సమావేశాలు.. 6వ రోజు అప్‌డేట్స్‌

సభ.. సజావుగా సాగేనా?

  • సీజేపీ ఆందోళన విరమణతో పార్లమెంట్‌ సమావేశాలపై అందరి దృష్టి

  • గతవారమంతా విపక్షాల నిరసనలతోనే గడిచిన పార్లమెంట్‌

  • కేంద్ర మంత్రి రాజీనామా కోరుతూ సభను అడ్డుకున్న విపక్షాలు

  • నీట్‌ లీకేజీపై చర్చ.. ప్రత్యేక చట్టంకు సిద్ధమని ప్రకటించిన కేంద్రం

  • అయినా వెనక్కి తగ్గని విపక్షాలు, చివరకు..

  • ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ రాజీనామాతో శాంతించిన యువత

  • ఆందోళన విరమించిన కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ

  • నేడు పబ్లిక్‌ ఎగ్జామినేషన్స్‌ సవరణ బిల్లు

  • కాసేపట్లో ఖర్గే కార్యాలయంలో విపక్షాల సమావేశం

  • యువతపై జరిగిన దాడుల విషయంలో ప్రభుత్వాన్ని ఇరుకున పెట్టాలని చూస్తున్న విపక్షాలు

  • దాడికి బాధ్యత వహించాలని ఇప్పటికే అమిత్‌ షాకు లేఖ రాసిన రాహుల్‌ గాంధీ 

బిల్లులో కీలక ప్రతిపాదనలు

  • పేపర్‌ లీక్‌ కేసుల్లో నిందితులకు కఠిన శిక్షలు విధించేలా నిబంధనలు.
  • లీకేజీలకు పాల్పడిన వ్యక్తులకు గరిష్ఠంగా 10 ఏళ్ల జైలు శిక్ష.
  • నిందితులపై రూ.50 లక్షల వరకు జరిమానా.
  • వ్యవస్థీకృతంగా పేపర్‌ లీక్‌లకు పాల్పడే ముఠాలకు రూ.10 కోట్ల వరకు జరిమానా.
  • ప్రతి రాష్ట్రంలో ప్రత్యేకంగా ఫాస్ట్‌ట్రాక్‌ కోర్టుల ఏర్పాటు.
  • కేసుల దర్యాప్తును వేగంగా పూర్తి చేసేలా నిబంధనలు.

ఎన్డీయే వ్యూహం ఏంటి?

  • పేపర్‌ లీక్‌లను అరికట్టేందుకు తమ ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటోందని చాటే ప్రయత్నం.
  • యువ ఎంపీలను రంగంలోకి దించి బిల్లుపై బలమైన వాదనలు వినిపించాలనే వ్యూహం.
  • బీజేపీ నుంచి బన్సూరీ స్వరాజ్‌, తేజస్వీ సూర్య చర్చకు నాయకత్వం వహించే అవకాశం.
  • టీడీపీ, జేడీయూ, శివసేన, ఎన్సీపీ, ఇతర మిత్రపక్షాల ఎంపీలు కూడా చర్చలో పాల్గొననున్నారు.

విపక్షాల వ్యూహం ఏమిటి?

  • బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా కాకుండా.. నీట్‌ వ్యవహారంలో ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రస్తావించాలని భావిస్తున్నాయి.
  • పరీక్షల నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం, విద్యార్థుల భవిష్యత్తుపై ప్రభావాన్ని లేవనెత్తే అవకాశం.
  • జంతర్‌ మంతర్‌ నుంచి పార్లమెంట్‌ మార్చ్‌ సమయంలో విద్యార్థులపై జరిగిన లాఠీచార్జి అంశాన్ని ప్రధానంగా ప్రస్తావించనున్నారు.
  • ఘటనలపై ప్రధాని క్షమాపణ చెప్పాలని, బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్‌ చేసే అవకాశం.

ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ రాజీనామా తర్వాత తొలి పార్లమెంట్‌ సమరం

  • నీట్‌ పేపర్‌ లీక్‌ వివాదం నేపథ్యంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ రాజీనామా చేశారు.
  • ఆయన స్థానంలో ప్రహ్లాద్‌ జోషి విద్యాశాఖ బాధ్యతలు చేపట్టారు.
  • కొత్త మంత్రి తొలిసారి విద్యాశాఖకు సంబంధించిన ప్రశ్నలను ఎదుర్కోనున్నారు.
  • నీట్‌ వివాదంపై ప్రభుత్వ వైఖరి ఏంటన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.

10 గంటల పాటు చర్చ

  • బిల్లుపై లోక్‌సభలో సుదీర్ఘ చర్చకు అవకాశం.
  • దాదాపు 8 నుంచి 10 గంటల పాటు చర్చ జరగనున్నట్లు సమాచారం.
  • అధికార, విపక్ష సభ్యులు తమ వాదనలు వినిపించనున్నారు.

36 రోజుల ఉద్యమం తర్వాత..

  • నీట్‌ పేపర్‌ లీక్‌కు వ్యతిరేకంగా ఢిల్లీలోని జంతర్‌ మంతర్‌ వద్ద ఆందోళనలు జరిగాయి.
  • విద్యార్థుల నిరసనలు దేశవ్యాప్తంగా చర్చకు దారి తీశాయి.
  • పార్లమెంట్‌ మార్చ్‌ సమయంలో ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది.
  • ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ రాజీనామా తర్వాత ఉద్యమం ముగిసింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఏపీ : విశాఖపట్నం దగ్గరలో అద్భుతమైన జలపాతం...ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

ఈ టాలీవుడ్ నటుడు గుర్తున్నాడా..? ఆయన కూతురు మనవి ఇప్పుడు క్రేజీ హీరోయిన్.. (ఫొటోలు)
photo 3

డాక్టర్‌ సతీశ్‌రెడ్డికి 'ఛేంజ్‌ మేకర్‌' పురస్కారం అందజేసిన చిరంజీవి (ఫొటోలు)
photo 4

శ్రీకాళహస్తి : ధర్మరాజులస్వామి ఆలయంలో శాస్తోక్తంగా అగ్నిగుండ మహోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 5

'శ్రీనివాస మంగాపురం' మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Rishikanta Singh Brings India Their First Silver Medal In Commonwealth Games 1
Video_icon

కామన్వెల్త్ గేమ్స్ లో భారత్ కు మరో పతకం
YSRCP Nagarjuna Yadav Reveals Shocking Truth About Nara Lokesh DSC Scam 2
Video_icon

Dsc పరీక్షలో అవకతవకలు జరిగాయి.. స్కామ్ ని పిన్ టూ పిన్ వివరించిన నాగార్జున యాదవ్
Mudragada Giribabu Emotional Comments On YS Jagan 3
Video_icon

ఆ రోజు భారతి గారు మమ్మల్ని పిలిపించినప్పుడు.. ముద్రగడ గిరిబాబు ఎమోషనల్ కామెంట్స్
Midnight Gun Shooting In Kurnool 4
Video_icon

ఆటలో ఓడిపోయినందుకు కర్నూలులో అర్థరాత్రి కాల్పులు
AI Killer Robots UN Issues Chilling Warning About Autonomous Weapon 5
Video_icon

AIకి చంపే అధికారం..! ప్రపంచానికి ముప్పు..!
Advertisement
 