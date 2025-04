ఈడీ కార్యాలయంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. రంగంలోకి 12 ఫైరింజన్లు

ముంబైలో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. దక్షిణ ముంబైలోని బల్లార్డ్ ఎస్టేట్ ప్రాంతంలోని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్ట‌రేట్(Enforcement Directorate) కార్యాలయం ఖైసర్‌ ఏ హిందు బిల్డింగ్‌లో 4వ అంతస్తులో భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది.

ఈ భారీ అగ్ని ప్రమాదంపై సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాక సిబ్బంది 12 ఫైరింజన్లతో మంటల్ని ఆర్పే ప్రయత్నం చేశాయి. ఆదివారం తెల్లవారు జామన ఈడీ ఆఫీస్‌లో ప్రమాదం జరగడంపై ఉన్నతాధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు.

