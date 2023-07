ముంబై: మహారాష్ట్రలో ఘోర ప్రమాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. రన్నింగ్‌ బస్సులో మంటలు చెలరేగాయి. ఇక, ఈ ప్రమాదంలో 25 సజీవ దహనం కాగా.. మరో 8 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అర్ధరాత్రి కావడం, ప్రమాణంలో ప్రయాణీకులు పడుకోవడంతో భారీ ప్రాణ నష్టం జరిగింది.

వివరాల ప్రకారం.. బస్సు నాగ్‌పూర్‌ నుంచి పూణే వెళ్తున్నది. ఈ క్రమంలో బుల్దానలో సమృద్ది మహామార్గ్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ హైవేపై వెళ్తుండగా రాత్రి 2 గంటల సమయంలో బస్సులో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. అనంతరం, టైర్‌ పేలిపోవడంతో బస్సు అదుపుతప్పి కిందపడిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న 25 మంది సజీవ దహనమయ్యారు. మరో ఎనిమిది మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. కాగా, ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో బస్సులో 32 మంది ప్రమాణీకులు ఉన్నారు. ఈ ప్రమాదం నుంచి డ్రైవర్‌ బయటపడ్డాడు. ఇక, గాయపడిన వారిని బుల్ధానా సివిల్ ఆసుపత్రికి తరిలించి వైద్యసేవలు అందిస్తున్నట్టు పోలీసులు తెలిపారు.

Maharashtra | At least 25 people feared dead and several injured after a bus carrying 32 passengers burst into flames on Samruddhi Mahamarg expressway in Buldhana. The injured are being shifted to Buldhana Civil Hospital: Dy SP Baburao Mahamuni, Buldhana

(Warning: Disturbing… pic.twitter.com/NLo8pcqpz3

— ANI (@ANI) July 1, 2023