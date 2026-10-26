దేశం దృష్టిని ఆకర్షించిన చిన్నారుల ఔదార్యం

ముంబై: మహారాష్ట్రలో కరవుతో ఇబ్బందులు పడుతున్న రైతులకు అండగా నిలిచేందుకు ఓ చిన్నారి తన తమ్ముడితో కలిసి రూ.3,575 విరాళంగా ఇచ్చింది. తమ పిగ్గీ బ్యాంకులో దాచుకున్న మొత్తాన్ని ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి అందించింది. వర్దా తిమాండే, ఆమె తమ్ముడు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ప్రశంసలు కురిపించారు. చిన్నారుల సాయం తన మనసును ఎంతగానో తాకిందని పేర్కొన్నారు.
రైతుల కష్టాలను గుర్తించిన చిన్నారి
వర్దా తిమాండే, ఆమె తమ్ముడు తమ కోసం ఖర్చు చేసుకోకుండా పొదుపు చేసిన డబ్బును రైతుల సహాయం కోసం ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నారు. కరవు ప్రభావంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న రైతులకు తమ వంతుగా సాయం చేయాలనే ఆలోచనతో ఈ మొత్తాన్ని ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి అందించారు.
ఈ చిన్నారుల చర్యకు సంబంధించిన వీడియోను ఫడ్నవీస్ తన అధికారిక ఎక్స్ ఖాతాలో పంచుకున్నారు. ఆ చిన్ని చేతుల నుంచి అందిన గొప్ప సాయంగా వారి విరాళాన్ని అభివర్ణించారు. రైతుల కష్టాలను ఇంత చిన్న వయసులోనే అర్థం చేసుకుని, వారికి అండగా నిలవాలనుకోవడం తనను కదిలించిందని తెలిపారు.
తమ విరాళం ఎందుకు ఇవ్వాలనుకున్నారో వర్దా ముఖ్యమంత్రికి వివరించింది. “మా చిన్న సాయం రైతు మామయ్యల ముఖాల్లో ఆనందాన్ని తీసుకొస్తుంది” అని ఆమె చెప్పినట్లు ఫడ్నవీస్ తన పోస్టులో పేర్కొన్నారు. రైతుల పట్ల ఆ చిన్నారి చూపిన ఆప్యాయత తనను ఆకట్టుకుందని తెలిపారు.
చిన్నారులపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రశంసలు
దేశ ప్రజల జీవనానికి, ఉపాధికి రైతుల శ్రమ ఎంతో కీలకమని ఫడ్నవీస్ గుర్తుచేశారు. రైతుల కష్టాలను గుర్తించి వారికి సహాయం చేయాలనుకున్న వర్దా ఆలోచన సమాజానికి ఒక పాఠమని పేర్కొన్నారు. రైతులను గౌరవంగా 'బలిరాజా' అని సంబోధించారు.
ఈ ఘటనపై సామాజిక మాధ్యమాల్లోనూ పలువురు స్పందించారు. చిన్నారుల ఆలోచనను ప్రశంసిస్తూ, వారికి ఇలాంటి విలువలు నేర్పిన తల్లిదండ్రులను అభినందించారు. మరో వినియోగదారు వర్దాకు ఉన్న పెద్ద మనసును కొనియాడారు. చిన్న చేతులు.. పెద్ద హృదయం అంటూ మరికొందరు ప్రశంసించారు.
సాధారణంగా పిల్లలు తమ పొదుపు డబ్బుతో తమకు నచ్చిన వస్తువులు కొనుగోలు చేయాలని భావిస్తారు. అయితే వర్దా, ఆమె తమ్ముడు మాత్రం ఆ మొత్తాన్ని కష్టాల్లో ఉన్న రైతుల కోసం ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నారు. వారి విరాళం విలువ కేవలం రూ.3,575 అయినప్పటికీ, ఇతరుల ఇబ్బందులను గుర్తించి సాయం చేయాలనే ఆలోచన వయసుతో సంబంధం లేదని ఈ ఘటన చాటిచెబుతోంది.
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चिमुकल्या हातांची मोठी मदत… बळीराजाप्रती मायेचा ओलावा! 🙏 वरदा तिमांडे या चिमुकलीने धाकट्या भावासह बचत करून जमवलेल्या ₹3575 चा धनादेश दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये देण्याचा निर्णय मनाला स्पर्शून गेला. 'आपल्या छोट्याशा मदतीमुळे शेतकरी काकांच्या चेहऱ्यावर आनंद येईल' या शेतकऱ्यांविषयीची आस्था व्यक्त करणाऱ्या वरदाच्या शब्दांनी भारावून गेलो. ज्या बळीराजाच्या कष्टांवर आपले जीवन अवलंबून आहे, त्याच्या वेदना एका चिमुकलीलाही जाणवल्या, हीच समाजासाठी मोठी शिकवण आहे. वरदा, तुझ्या या संवेदनशील मनाला आणि तुझ्या चिमुकल्या हातांनी केलेल्या मोठ्या मदतीला मनापासून सलाम! #Maharashtra #Farmer #CMRF
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) October 24, 2026