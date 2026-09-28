 స్నేహితురాలు చెప్పిందని.. అప్పిచ్చిన వ్యక్తినే దారుణంగా.. | Karnataka Belagavi Loan Lender Murder Case | Sakshi
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స్నేహితురాలు చెప్పిందని.. అప్పిచ్చిన వ్యక్తినే దారుణంగా..

Sep 28 2026 1:41 PM | Updated on Sep 28 2026 1:41 PM

Karnataka Belagavi Loan Lender Murder Case

బెళగావిలో వీడిన మిస్టరీ

నిందితుడు, మహిళ అరెస్టు

కర్ణాటక: స్నేహితురాలిని లైంగికంగా వేధిస్తున్నాడనని ఆమె మిత్రుడు రుణదాతను హత్య చేశాడు. బెళగావి జిల్లా అథని తాలూకాలోని బల్లిగేరిలో ఈ సంఘటన జరిగింది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి..  శ్రీదేవి రాజపుత్‌ అనే మహిళను రణవీర్‌ రాజ్‌పుత్‌ లైంగిక వేధించేవాడు. అతడు ఆమెకు కొంత డబ్బు అప్పు ఇచ్చాడు. ఆ కారణంతో సతాయించసాగాడు. సెప్టెంబర్‌ 21న రాత్రి బైక్‌ స్టార్ట్‌ కావడం లేదని చెప్పి రణవీర్‌ను బైరు పవార్‌ అనే వ్యక్తి పిలిపించుకొన్నాడు. ఆ తరువాత గొంతుకు తాడు బిగించి హత్య చేశాడని పోలీసులు తెలిపారు. హత్య తరువాత బైరు, శ్రీదేవికి ఫోన్‌ చేసి చెప్పాడు. విచారణ చేపట్టిన అథణి పోలీసులు కాల్‌ డేటా ఆధారంగా ఇద్దరినీ అరెస్ట్‌ చేశారు.

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