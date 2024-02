సిమ్లా: హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవివంచింది. ఓ కాస్మోటిక్‌ ఫ్యాక్టరీలో మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో సిబ్బంది భవనంపై నుంచి దూకేశారు. ఈ ప్రమాదంలో 19 మందికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. మొత్తం 41 మంది సిబ్బందిని అగ్నిమాపక సిబ్బంది రక్షించారు.

#Himachal : major fire in a cosmetic factory in Baddi factory.

Massive fire broke out in cosmetic & perfume manufacturing factory in Baddi, Himachal Pradesh.

About 130 employees were working in the factory at the time & many are feared to be trapped.

Fire brigade & health department teams reached the spot.#Baddi #HimachalPradesh #fire pic.twitter.com/AyDt6EyA5J

— Mirror Now (@MirrorNow) February 2, 2024