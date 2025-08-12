 Dharmasthala: 13వ సైట్‌లో నిగూఢ రహస్యాలు? ఆచితూచి అడుగువేస్తున్న సిట్‌.. | Dharmasthala Mass Burial Mystery Case Updates, SIT Excavations At Site 13 Have Been Halted For This Reason | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Dharmasthala: 13వ సైట్‌లో నిగూఢ రహస్యాలు? ఆచితూచి అడుగువేస్తున్న సిట్‌..

Aug 12 2025 11:47 AM | Updated on Aug 12 2025 12:03 PM

Dharmasthala Mass Burial sit Search Site 13 Stop

ధర్మస్థళ: కర్ణాటకలోని ధర్మస్థళలో సామూహిక ఖననాల కేసు రోజుకొక మలుపు తిరుగుతోంది. ఈ ఘటనపై ప్రత్యేక బృందం (సిట్‌) దర్యాప్తు చేస్తుండగా, పలు కొత్త విషయాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. మాజీ పారిశుద్ధ్య కార్మికుడొకరు తాను వివిధ ప్రాంతాల్లో మృతదేహాలను ఖననం చేశానని చెప్పిన మీదట సిట్‌ అధికారులు నిజానిజాలు తేల్చేందుకు ఆయా ప్రాంతాల్లో తవ్వకాలు జరుపుతున్నారు. అయితే 13వ సైట్‌లో తవ్వకాల పనులు నిలిచిపోయాయి. 16వ ప్రదేశంలోనూ తవ్వకాలు పూర్తిచేసిన సిట్‌ అధికారులు 13వ సైట్‌లో తవ్వకాలు జరిపే విషయంలో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.

ఈ ఖననాలపై ఫిర్యాదు చేసిన స్వీపర్‌ తాను 13 వ సైట్‌లో అత్యధిక సంఖ్యలో మృతదేహాలను పాతిపెట్టానని సిట్‌ అధికారులకు తెలిపాడు. దీంతో ఇక్కడ తవ్వకాలపై అధికారులు ఆచితూచి అడుగు వేస్తున్నారు. కాగా బాహుబలి కొండలలో సిట్‌ అధికారులు 10 అడుగుల లోతు, 20 అడుగుల వెడల్పు గల కందకం తవ్వించినప్పటికీ అక్కడ  ఎటువంటి మృతదేహం గానీ, మానవ అవశేషాలు గానీ లభ్యం కాలేదు. ఇప్పటివరకు 16 వేర్వేరు ప్రదేశాలలో తవ్వకాలు జరిగాయి. వీటిలో సైట్ నంబర్ 6,11 వద్ద అస్థిపంజర అవశేషాలు లభ్యమయ్యాయి. అయితే సాంకేతిక ఇబ్బందుల కారణంగా సైట్ నంబర్ 13 వద్ద తవ్వకాలు నిలిపివేశామని సిట్‌ అధికారులు చెబుతున్నారు.

తాజాగా ఈ కేసులో ఒక మహిళ  ఆ పారిశుద్ధ్య కార్మికుని వాదనను ధృవీకరించింది. తాను ఒకసారి ఆ పారిశుధ్య కార్మికుడు మృతదేహాన్ని పూడ్చిపెడుతుండటాన్ని చూశానని  సిట్‌ అధికారులకు తెలిపింది. మరోవైపు ధర్మస్థళపై దురుద్దేశపూరిత ప్రచారం జరుగుతోందని  గౌరిబిదనూర్‌ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఎస్ఆర్ విశ్వనాథ్ పేర్కొన్నారు. దీనికి నిరసనగా ఆగస్టు 16న యెలహంక నుండి ధర్మస్థల వరకు ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ధర్మస్థళలో వందలాది మృతదేహాలను ఖననం చేశారనే వాదన అబద్ధమని, ఇది హిందూ సమాజాన్ని అవమానించడమేనన్నారు. దీనిపై ఫిర్యాదు చేసిన వ్యక్తిని వెంటనే అరెస్టు చేసి, అతని వెనుక ఎవరున్నారో తెలుసుకోవాలని ఆయన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

రవితేజ 'మాస్ జాతర' మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 2

తిరుపతి : జల సోయగాలతో కపిలతీర్థం పరిసర ప్రాంతాలు (ఫొటోలు)
photo 3

ఎస్‌కే మిసెస్‌ ఇండియా.. విజేతగా ప్రియాంక తారే (ఫొటోలు)
photo 4

కృతిశెట్టి.. రోజురోజుకీ అందమే అసూయపడేలా (ఫొటోలు)
photo 5

ఇస్కాన్ ఆధ్వర్యంలో గో పూజలో పాల్గొన్న మంచు లక్ష్మీ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Satish Kumar Mass Warning To Nara Lokesh 1
Video_icon

లోకేష్ శునకానందం కోసం పోలీసులు పని చేస్తున్నారు: సతీష్ రెడ్డి
Rajinikanth Coolie First Review 2
Video_icon

"కూలీ” ఫస్ట్ రివ్యూ.. రేటింగ్ ఎంతంటే!
YSRCP ZPTC Candidate Subba Reddy Shocking Comments On Police 3
Video_icon

ఒక్కొక్క ఏజెంట్ ఇంటి చుట్టూ 50 మంది పోలీసులు.. చిన్న ఎలక్షన్ కి ఎందుకంత భయం
Women Questioned Police On Road to Caste Her Vote 4
Video_icon

Pulivendula: పోలీసులను నిలువరించిన గ్రామ మహిళలు
YSRCP Sudheer Reddy Argue With Kadapa SP Ashok 5
Video_icon

Sudheer Reddy: మిమ్మల్ని నమ్మం.. బయటకు దింపండి.. లేకుంటే
Advertisement
 