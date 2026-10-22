 పట్టెడన్నం దొరక్క.. ఆకలికి తట్టుకోలేక కుక్క కళేబరం పీక్కుతిన్నాడు | Destitute Man Eating Dead Dog Flesh on Odisha Highway | Sakshi
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పట్టెడన్నం దొరక్క.. ఆకలికి తట్టుకోలేక కుక్క కళేబరం పీక్కుతిన్నాడు

Nov 15 2026 12:54 AM | Updated on Nov 15 2026 12:54 AM

Destitute Man Eating Dead Dog Flesh on Odisha Highway

భువనేశ్వర్‌ : ఒడిశాలోని సంబల్‌పూర్ జిల్లాలో దయనీయ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. తీవ్ర ఆకలి, మానసిక వైకల్యంతో  బాధపడుతున్న  ఓ వ్యక్తి రోడ్డు ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన కుక్క కళేభరాన్ని తింటున్న హృదయ విదారక  దృశ్యాలు స్థానికులను,చూపరులను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేశాయి.

ఒడిశాలోని సంబల్‌పూర్ జిల్లా, మనేశ్వర్ చౌక్ సమీపంలో రోడ్డు దాటుతున్న కుక్కను వాహనం ఢీకొట్టింది. దీంతో ఆ కుక్క అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయింది. అదే సమయంలో అటుగా వెళ్తున్న స్థానికులకు కుక్క కళేబరం వద్ద ఓ వ్యక్తి కూర్చొని ఉండటాన్ని గమనించారు. రోడ్డుపై చనిపోయి ఉన్న కుక్క కళేబరం దగ్గర కూర్చుని, దాని మాంసాన్ని పీక్కు తింటున్న భయానక దృశ్యాన్ని చూసి ప్రయాణికులు ఒక్కసారిగా షాక్‌కు గురయ్యారు.

ఆ వ్యక్తి శారీరక రూపురేఖలు, మానసిక ప్రవర్తనను గమనించిన స్థానికులు.. ఆకలి, ఆహారం దొరక్క అత్యంత దయనీయమైన స్థాయికి దిగజార్చేలా చేసిందని భావిస్తున్నారు.

స్థానికులు కొందరు అతన్ని ఆపే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ, అతను వారి మాటలను పట్టించుకోకుండా అలాగే తింటూనే ఉన్నాడు. ఈ అమానుష ఘటన సమాజంలో నెలకొన్న పేదరికం, ఆకలి కేకలు, నిరాశ్రయుల దుస్థితిని కళ్లకు కడుతోంది.

ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రోడ్లపై నివసించే నిరాశ్రయులకు కనీస ఆహార భద్రత, రక్షణ కల్పించడంలో అధికార యంత్రాంగం వైఫల్యంపై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

ఈ దయనీయ ఘటనపై స్థానిక యంత్రాంగం తక్షణమే స్పందించి, ఆ వ్యక్తిని గుర్తించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. అతనికి సురక్షితమైన ఆశ్రయం, కడుపు నిండా ఆహారం అందేలా చూడటంతో పాటు, తగిన వైద్య పరీక్షలు,  పునరావాసం కల్పించాలని కోరుతూ అధికారులు, స్వచ్ఛంద సంస్థలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

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