 అక్టోబర్‌ 10 సీజేపీ నిరసన : షాకిచ్చిన ఢిల్లీ పోలీసులు | Delhi Police deny permission for October 10 CJP protest cite short notice | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అక్టోబర్‌ 10 సీజేపీ నిరసన : షాకిచ్చిన ఢిల్లీ పోలీసులు

Oct 9 2026 1:20 PM | Updated on Oct 9 2026 1:20 PM

Delhi Police deny permission for October 10 CJP protest cite short notice

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ:   సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్‍తో  ఆందోళన చేపట్టిన కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP)కి  ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. శనివారం  (అక్టోబర్ 10) ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ (Jantar Mantar) వద్ద నిర్వహించ తలపెట్టిన  నిరసనకు ఢిల్లీ పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించారు.  తక్కువ సమయంలో దరఖాస్తు చేయడం, గతంలో ఇచ్చిన హామీలను ఉల్లంఘించడం,ప్రస్తుతం ఉన్న శాంతిభద్రతల పరిస్థితిని కారణంగా చూపుతూ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు  అధికారులు తెలిపారు. ఈ నిరసన చేపట్టేందుకు అనుమతి కోరుతూ సీజేపీ కో-కన్వీనర్ సౌరవ్ దాస్ దరఖాస్తు సమర్పించినట్లు సంయుక్త పోలీసు కమిషనర్ నూపుర్ ప్రసాద్ తెలిపారు.

నిబంధనల ప్రకారం కనీసం 10 రోజుల ముందే సమాచారం ఇవ్వాల్సి ఉండగా, చాలా తక్కువ సమయంలో దరఖాస్తు చేశారని పోలీసులు వీరి దరఖాస్తును తిరస్కరించారు. పైగా  గతంలో అనుమతి పొందిన నిరసనల సమయంలో పార్టీ చట్టపరమైన ఆదేశాలను, తన సొంత హామీలను పాటించడంలో విఫలమైందని పోలీసులు వాదిస్తున్నారు. దీనికి తోడు న్యూఢిల్లీ ప్రాంతంలో  సెక్షన్ 163 అమలులో ఉంది. దీనిని ఉల్లంఘిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు హెచ్చరించారు. 

మరోవైపు జంతర్‌ మంతర్‌ వద్ద ముందస్తు భద్రతా ఏర్పాట్లను ముమ్మరం చేశారు. ఢిల్లీ వ్యాప్తంగా అదనపు బలగాలను మోహరించారు. అలాగే, శుక్రవారం రాత్రి నుండి న్యూఢిల్లీ జిల్లాలోని 57 మెట్రో స్టేషన్లలో ప్రవేశ, నిష్క్రమణ గేట్లను మూసివేయాలని ఢిల్లీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ (DMRC)ను పోలీసులు కోరారు.

ఇదీ  చదవండి: ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వద్దని నెలకు రూ. లక్ష సంపాదిస్తున్న బార్బర్‌
 

గతంలో నీట్‌లో అక్రమాలు, విద్యార్థుల ఆత్మహత్యల నేపథ్యంలో అప్పటి కేంద్రమంత్రి  ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ రాజీనామా చేయాలని జంతర్‌ మంతర్‌ వద్ద  పెద్ద ఎత్తున చేపట్టిన ఉద్యమం   కోసం సీజేపీ అనుమతినిచ్చిన ఢిల్లీ పోలీసులు తాజాగా  అనుమతిని నిరాకరించడం గమనార్హం.    కాగా   జంతర్‌ మంతర్‌ వద్ద తన కార్యక్రమానికి ప్రజలు ఎవరూ హాజరుకావద్దంటూ ఢిల్లీ పోలీసులు పిలుపు ఇవ్వడంపై సీజేపీ మండిపడింది. ఢిల్లీ పోలీసుల  ధర్నాకు రావొద్దంటూ పిలుపు ఇవ్వడం రాజ్యాంగ విరుద్ధమంటూ సీజేపీ అధికార ప్రతినిధి సౌరవ్ దాస్  ఇటీవల ట్వీట్‌ చేశారు.

ఇదీ చదవండి: 5 కాసుల గోల్డ్‌ చైన్‌ కొట్టేసింది : యూట్యూబర్‌ మధుమితపై కేసు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హ్యాపీ బర్త్ డే లక్కూ.. స్పెషల్ ఫొటోలు షేర్ చేసిన హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : ఆర్చరీ ప్రీమియర్ లీగ్ రెండో సీజన్ ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 3

విజయ్ దేవరకొండ ‘రణబాలి’ సినిమా HD స్టిల్స్‌
photo 4

బతుకమ్మ వేడుకలు...విద్యార్థినులు నృత్యాలు (ఫొటోలు)
photo 5

నిర్మల్‌లో సందడి చేసిన సినీ నటి భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫొటోలు)

Video

View all
Is Musk set to checkmate Ambani's dominance 1
Video_icon

భరత్ పై మస్క్ గురి, అంబానీ ఆధిపత్యానికి చెక్ పెట్టబోతున్నారా?
Stock Market Ends in Losses 2
Video_icon

స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్, ₹7.6 లక్షల కోట్లు ఆవిరి!
Super El Nino Threat Major Weather Warning for the World 3
Video_icon

సూపర్ డూపర్ ఎల్నేనో.. ప్రపంచానికి వెదర్ వార్నింగ్!
Big Shock for Indian IT Companies in US 4
Video_icon

భారత IT సంస్థలకు అమెరికాలో బిగ్ షాక్
Big Shock To Krishna Lanka Police In Saikrishna Case 5
Video_icon

సాయికృష్ణ కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. కోర్టు చేతికి కీలక ఆధారాలు.. అడ్డంగా ఇరుక్కున్న పోలీసులు
Advertisement
 